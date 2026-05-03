Arnedo acogerá el lunes 11 el Día de la UR, en conmemoración del 34º aniversario de la aprobación de su Ley de Creación

Archivo - Rectorado de la UR (Universidad de La RIoja) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Arnedo acogerá el próximo lunes 11 de mayo el acto del 34º Día de la Universidad de La Rioja, que conmemora la aprobación, el 14 de mayo de 1992, de la Ley de Creación de la UR por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

El Día de la Universidad de La Rioja se celebra tradicionalmente con un acto de homenaje a los estudiantes con mejor expediente académico en Grado y Máster, a los deportistas más destacados, al personal jubilado y al personal con más de 25 años de servicio.

A la ceremonia de este año se incorporarán el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la alcaldesa de Arnedo, Rosa Mª Herce, que se unirán en el escenario a la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y al secretario general de la UR, Alfonso Agudo.

La rectora ha destacado en su mensaje de invitación a participar en el evento que "la celebración de este acto en Arnedo refleja la voluntad de la Universidad de La Rioja de estar presente en todo el territorio y de acercarse, de manera real y comprometida, a la sociedad riojana".

"Es una oportunidad -ha añadido- para visibilizar nuestra institución más allá del campus y para reafirmar que somos la universidad de todos los riojanos y riojanas, comprometida con su desarrollo social, cultural y económico".

"En los próximos años seguiremos acercándonos a cada rincón de La Rioja, fortaleciendo nuestra presencia en el territorio y consolidando un vínculo directo y permanente con la ciudadanía", ha concluido.

El acto, que comenzará a las 12 horas, se transmitirá a través del canal www.unirioja.es/youtube.