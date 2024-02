Arraiz afirma que movilizaciones de los agricultores "tienen un orden" y dice que "no son posibles algunas actuaciones"

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha afirmado este martes que las movilizaciones que están desarrollando los agricultores "tienen un orden y un proceoso", por lo que ha señalado que "no son posibles" algunas actuaciones no comunicadas como las que se llevaron a cabo el pasado domingo y ayer lunes por el centro de Logroño, que conllevaron cortes en el tráfico rodado.

A preguntas de los medios de comunicación durante la visita al nuevo colegio de Casalarreina, y tras conocerse ayer las instruccciones para cualquier movilización no comunicada, con las consiguientes sanciones y multas, Arraiz ha defendido que "desde el principio, desde la Delegación del Gobierno comunicamos que eran movilizaciones que no habían sido comunicadas ni en tiempo ni en forma y que se iba a permitir lo que se podía permitir en cualquier situación de normalidad, es decir, circulación lenta, etc".

"Eso se iba a permitir y así fue. Se han ido cruzando líneas rojas que también se pusieron precisamente porque no estaba comunicada, porque no se podían tomar decisiones extraordinarias por esa falta de comunicación. Pusimos las líneas rojas, que no son líneas rojas porque las ponga yo, que son líneas rojas, que la falta del formalismo impide. Y era no cortar autovías, no cortar autopistas, no cortar carreteras y seguir las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha añadido.

Una serie de instrucciones, que, en palabras de la delegada, "puntualmente se saltó y se ha actuado por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional en todo momento". A ello se han sumado "los últimos movimientos también, los que se iniciaron el domingo, con los que se dio todavía más sensación de cierto descontrol".

Es decir, "iban cambiando constantemente los anuncios que hacían públicos respecto a sus movilizaciones y tienen que entender que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que conocer este tipo de situaciones para garantizar los derechos de quien se moviliza y de terceros".

Para Arraiz, "estas situaciones no pueden volver a producirse, se respeta el derecho a la movilización y entendemos como Gobierno de España muchas de las reivindicaciones y se está trabajando por ellas, incluso el propio presidente ha puesto sobre la mesa que se está trabajando desde el Gobierno de España muy activamente".

"Pero -ha concluido- las movilizaciones tienen que tener un orden y tienen un proceso y en ese sentido es lo que hemos informado. No es posible determinadas actuaciones y lo que se va a hacer es tratar de que al menos se controle más la movilización. Desde el principio se ha permitido lo que se podía permitir y no se ha permitido lo que no debía permitirse. Hay determinadas actuaciones que suben el diapasón y que interfieren en los derechos de terceros y esto es lo que no puede producirse".