Arraiz apela a la "corresponsabilidad" de La Rioja: "No cuadra decir que se tienen dificultades y bajar impuestos"

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha apelado hoy a la "corresponsabilidad" después de que el Gobierno de La Rioja criticara la reforma del sistema de financiación propuesto por el Ejecutivo central, señalando: "No cuadra decir que se tienen dificultades y bajar impuestos".

A preguntas de los periodistas, Arraiz ha insistido en que los cálculos apuntan a que, con el nuevo sistema de financiación, y teniendo en cuenta la 'población ajustada', se destinarán 25 millones más a La Rioja, "por lo menos", a partir del año 2027.

Arraiz también ha afeado a La Rioja que "si una comunidad autónoma dice que tiene dificultades para financiar servicios como la dependencia o la educación y, mientras baja impuestos pide al Estado más, algo no cuadra".

"Tiene que haber también corresponsabilidad fiscal entre todas las administraciones y de eso parece que no se habla pero también está sobre la mesa", ha dicho.