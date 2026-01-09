Arraiz calcula que La Rioja recibirá 25 millones de euros más al año con el modelo de financiación propuesto por Montero

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha calculado hoy que con el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, La Rioja recibiría 25 millones de euros más al año.

En rueda de prensa, Arraiz ha abrazado la reforma del modelo de financiación a las comunidades autónomas presentado por el Gobierno central, y que ahora deberá llevarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera y aprobarse en el Congreso, como "bueno" para La Rioja.

Un modelo que a esta comunidad, ha dicho, "le sienta bien", dado que "va a seguir siendo una de las mejor financiadas por habitante". "Hay que decir que el modelo beneficia a todas las comunidades autónomas, incrementando en casi 21.000 millones de euros la financiación de las comunidades autónomas", ha dicho.

Ha sumado que "garantiza, refuerza y amplía la solidaridad interterritorial, refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal al incrementar los porcentajes de cesión de los dos principales impuestos, el IRPF y el IVA".

También ha dicho que "es más equitativo porque reduce a la mitad las distancias actuales que existen en financiación por habitante entre las comunidades autónomas".

Arraiz ha considerado clave, una vez que La Rioja reciba esta financiación, que "debería destinarla a reforzar el estado de bienestar" así como la "educación, sanidad, vivienda y servicios sociales".

POBLACIÓN AJUSTADA

La delegada ha puesto el acento en que "La Rioja se ve especialmente beneficiada con la aplicación de los nuevos criterios de cálculo de la población ajustada".

Este criterio, ha relatado, determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando una serie de variables que influyen en el coste de los servicios y en las necesidades de financiación.

De este modo, "el reparto de los recursos se define en función de diversas características" más allá del número de habitantes y se tienen en cuenta condiciones demográficas, socioeconómicas y geográficas, así como la dispersión territorial y el reto demográfico.

"Una serie de criterios que con el nuevo planteamiento benefician a La Rioja", ha resaltado señalando que la mejora de la financiación en el caso de La Rioja "viene determinada porque es la más beneficiada o una de las más beneficiadas con este criterio".

La población ajustada de La Rioja, en concreto, es un 7,9 por ciento mayor que la población real con los criterios aportados en el nuevo sistema.

"Es decir, para el modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, la comunidad de La Rioja tiene 25.300 habitantes más de los que aparecen en el padrón", ha indicado.

Junto a esto, ha continuado, el modelo también incluye otros aspectos que inciden en el coste de los servicios públicos "y que ayudan especialmente a autonomías que afrontan el reto demográfico".

Ha citado la superficie del territorio o la dispersión. "Sabemos que tenemos que prestar determinados servicios, da igual en un municipio de mil habitantes que en uno de 50.000", ha dicho.

CESIÓN DE IMPUESTOS

Este nuevo modelo de financiación elaborado por el Gobierno central, ha indicado por otro lado, "plantea un incremento de la capacidad tributaria de las autonomías".

Esto, ha dicho, "facilita que se dispongan de más ingresos y de mayor autonomía fiscal". En concreto, los recursos aumentarán en casi 16.000 millones en 2027 en su conjunto. La modificación más significativa en este caso es el incremento de la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades autónomas.

A las comunidades autónomas se les cedería el 55 por ciento del IRPF, (actualmente es el cincuenta por ciento) y en el IVA se pasaría al 56,5 por ciento (actualmente es del cincuenta por ciento). Además, se incluirían impuestos sobre el patrimonio, sobre depósitos bancarios y otros impuestos especiales.