Arraiz critica el "ruido político" generado con el 'Solo sí es sí' y cree necesario "modificar la Ley lo antes posible"

"La Ley tiene aspectos positivos pero ha tenido efectos no deseados que hay que trabajar para solucionarlos", ha indicado



LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha lamentado el "ruido político" que se ha generado en torno a la ley del 'Solo sí es sí' y aunque valora como "evidentemente positivos" los objetivos de protección a la víctima sí que reconoce que las consecuencias "no han sido las deseadas" y, por tanto, cree que es necesario "modificar la Ley lo antes posible".

Beatriz Arraiz ha respondido así a preguntas de los periodistas tras participar en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos estadísticos correspondientes al balance de violencia machista en La Rioja durante 2022.

La delegada regional ha reconocido que ese ruido político "es especialmente perjudicial" para lo que ha pedido "serenidad".

Se trata -ha dicho- "de ver hechos objetivos, lo que no da seguridad a la víctima es esa bronca y ese tono que hay en torno a la Ley. El objetivo de la Ley era claro pero la aplicación de la pena ha permitido excarcelaciones que es lo que hay que solucionar porque es un efecto no deseado. La Ley tiene cosas positivas pero ha tenido efectos no deseados que hay que trabajar para solucionarlos".

Sobre el ruido político -ha finalizado- "es culpa de todos, no señalamos a nadie pero sobre este tema hay que hacer menos ruido y actuar más".