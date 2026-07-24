Arraiz da la bienvenida a los 38 nuevos agentes de Policía Nacional incorporados a la Jefatura Superior de La Rioja - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha dado la bienvenida a los 38 nuevos agentes de Policía Nacional que se han incorporado a la Jefatura Superior de La Rioja para trabajar "por la seguridad de Logroño".

En un acto celebrado en la explanada de la propia Jefatura y que ha contado con una exposición de vehículos policiales rotulados, la delegada ha asegurado que es una "buena noticia" superar "las cifras de efectivos anteriores" que cada año se suman a la demarcación.

Arraiz ha destacado las "buenas cifras de seguridad" con las que cuenta La Rioja y también Logroño que no son "fruto de la casualidad, sino de un trabajo muy serio" y con profesionales "muy cualificados".

En la actualidad, la plantilla se encuentra entre los 310 y 320 agentes.