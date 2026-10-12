Arraiz destaca la "cercanía" y la "vocación de cuidar de las personas cuando más lo necesitan" de la Guardia Civil - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado la "cercanía", "profesionalidad", "entrega", "capacidad de prevención" y, especialmente, la "vocación de cuidar de las personas cuando más lo necesitan" de los miembros de la Guardia Civil.

Así lo ha afirmado Arraiz en su discurso institucional con motivo de la festividad de la patrona del Instituto, la Virgen del Pilar, que se ha llevado a cabo este domingo en las dependencias oficiales de la Comandancia de La Rioja, en Logroño.

En sus palabras, la de hoy es "una jornada de celebración, sí, pero también una jornada para reconocer, agradecer y poner en valor una forma de entender el servicio público que tiene una enorme importancia para nuestra sociedad". "Y creo -ha afirmado- que, cuando hablamos de la Guardia Civil en La Rioja, hay una palabra que resume especialmente bien vuestra relación con nuestra tierra: cercanía".

Cercanía, ha añadido, "porque estáis en nuestros pueblos, en nuestras carreteras, en nuestros campos, en nuestros caminos y en nuestros espacios naturales; cercanía porque muchas veces sois el primer rostro de la Administración que encuentra una persona cuando necesita ayuda; y cercanía porque detrás del uniforme hay hombres y mujeres que conocen nuestro territorio, que conocen a sus vecinos y vecinas y que entienden que proteger a una sociedad también significa acompañarla".

Ha subraydo la delegada además la importancia de la seguridad y de la prevención porque "muchas veces el mejor resultado de una actuación policial es precisamente aquello que no llega a suceder". "Una Guardia Civil cercana no es solamente una Guardia Civil que está físicamente cerca. Es una Guardia Civil que escucha, atiende, orienta, auxilia y responde. Y eso nos lleva a una palabra todavía más importante: cuidar", ha apuntado.

Y es que, a su juicio, entre otras cosas, "cuidar es también mirar hacia el futuro, anticiparse a las nuevas amenazas y preparar al Cuerpo para responder a los desafíos que plantea nuestra sociedad", algo en lo que la Guardia Civil "ha demostrado su capacidad de adaptación", para hacer frente a fenómenos como la violencia de género, la ciberdelincuencia o los delitos de odio.

Para Arraiz, actuaciones que se resumen en el "compromiso" que "hacéis por las personas", ante lo que ha trasladado a los presentes "en nombre del Gobierno de España, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento", teniendo también unas palabras para las familias de los guardias.

"Gracias por vuestra profesionalidad. Gracias por vuestra entrega. Gracias por vuestra capacidad de prevención. Gracias por vuestra cercanía. Y gracias, especialmente, por esa dimensión de vuestro trabajo que quizá no siempre aparece en las estadísticas, pero que tiene un enorme valor: la capacidad de cuidar a las personas cuando más lo necesitan", ha incidido, señalando que "todo eso también es seguridad, y eso también es Estado".

Por eso, y tras reafirmar "el compromiso del Gobierno de España con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, de manera muy especial, con la Guardia Civil", la delegada ha querido finalizar su alocución "hablando de personas".

"De los guardias civiles que cada día se ponen el uniforme. De quienes salen a patrullar mientras otros duermen. De quienes acuden cuando alguien pide ayuda. De quienes investigan un delito. De quienes previenen que se produzca. De quienes auxilian. De quienes rescatan. De quienes acompañan. De quienes protegen. Y de quienes, en definitiva, cuidan. A todos vosotros y vosotras, gracias", ha concluido.

En el mismo también ha tomado la palabra el coronel jefe de la 10 Zona de la Guardia Civil de La Rioja, Enrique Moure. Además también han asistido autoridades regionales, como el consejero de Política Local, Daniel Osés, y locales los concejales Francisco Iglesias, Celia Sanz Miguel Sáinz; la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP Cuca Gamarra; o la eurodiputada Esther Herranz, entre otras personalidades.

"AGRADECIMIENTO, APOYO Y ESTIMA"

Tras la incorporación de la Enseña Nacional, revista de la formación e imposición de condecoraciones -10 al Mérito del Cuerpo con Distintivo Blanco; 5 al Mérito Militar con Distintivo Blanco; una de San Hermenegildo; una Cruz a la Constancia; la mención a la Federación Riojana de Municipios; y tres diplomas de reconocimiento por la colaboración con el Cuerpo-, ha sido Enrique Moure quien ha tomado la palabra, que ha querido comenzar dando las gracias a los agentes "por vuestra profesionalidad y por vuestra permanente vocación de servicio".

Y ha querido resumir "algunos de los valores que mejor identifican a nuestra institución: la serenidad ante la dificultad, la firmeza en el cumplimiento del deber y el respeto que nace del ejemplo y servicio a los demás".

"Nuestra comunidad -ha resaltado- continúa siendo una de las más seguras. Este hecho es fruto del esfuerzo diario y de la profesionalidad de todos los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil en La Rioja, así como de la colaboración permanente con el resto de instituciones y servicios públicos, policías locales, policía nacional, fuerzas armadas, servicios de emergencia, seguridad privada y cuantos trabajan junto a nosotros con la seguridad de los ciudadanos".

Algo, ha subrayado que "que conlleva el compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley, con escrupuloso respeto a las garantías y el derecho de las personas, actuando bajo las órdenes de magistrados, jueces y fiscales".

Misión, ha señalado, que, más allá de algunas cifras se traduce en algunas cifras -más de 3.000 auxilios directos, 200.000 llamadas de ciudadanos que demandaban atención o más de 100.000 pruebas de alcohol y drogas en carreteras-, en la que ha querido reconocer espescialmente la labor de Tráfico, traducido en un récord: "158 días consecutivos sin víctimas mortales" en las carreteras riojanas.

Ha querido también reconocer que "los desafíos evolucionan y nosotros debemos evolucionar con ellos", sobre todo en el ámbito digital, que "exige preparación y adaptación, además de una formación constante". "Porque la seguridad -ha afirmado- no es un fin en sí mismo, es la condición necesaria para la libertad, la convivencia y el progreso de nuestra sociedad".

"El reconocimiento de los ciudadanos no se impone, se gana cada día mediante la cercanía, el compromiso y el ejemplo. Invertir en Guardia Civil es invertir en seguridad, en cohesión territorial y en el futuro de nuestros pueblos", ha finalizado Enrique Moure, que ha querido concluir con agradecimientos y recuerdos para los condecorados hoy, para quienes han pasado a la reserva, para los compañeros fallecidos y para las familias de los guardias.

"Podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una institución que ha sabido evolucionar con los tiempos sin renunciar a sus principios. Un legado que nos honra y que nos obliga a seguir sirviendo a España y a La Rioja con la misma entrega, lealtad y vocación de servicio que quienes nos precedieron. Sigamos siendo merecedores de la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros", ha finalizado.

Tras las dos intervenciones institucionales, se ha procedido al intercambio de pergaminos conmemorativos y a la entrega por parte de la UAR de un banderín institucional con motivo del XXV aniversario de su Hermanamiento con el Centro de Entrenamiento de Fuerzas de Gendarmería francesa -CNEFG-.

Para finalizar, ha tenido lugar uno de los momentos más emotivos del acto, con el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España. Finalmente ha sonado el himno de la Guardia Civil y el acto ha concluido con la retirada de la Enseña Nacional de formación.