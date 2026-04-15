Arraiz señala en que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "hace país"

Archivo - El proceso de regularización empieza este jueves - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha considerado hoy que el proceso de regularización de migrantes "hace país, es necesario en nuestro mercado laboral y nuestra sociedad".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado hoy, miércoles 15 de abril, el Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros y del que en La Rioja, ha estimado la delegada, podrían beneficiarse alrededor de 5.000 personas (cifra que aumentaría con los menores).

"Estamos hablando de ciudadanos que actualmente están viviendo entre nosotros y prestando servicios", ha destacado Arraiz preguntada por los periodistas la víspera de que comience el proceso.

Arraiz ha señalado que se trata de un proceso "necesario que se ha hecho en otros momentos en este país" y que, además, "está siendo apoyado por muchas organizaciones, desde los empresarios, la propia iglesia, organizaciones sociales o las 700.000 personas que en su momento impulsaron la ILP para pedirla".

Para la delegada del Gobierno, "todo aquel que está en contra del mismo desde luego no se puede considerar ni patriota ni solidario".

Ha pedido paciencia (mañana en rueda de prensa se darán todos los detalles, ha dicho) y mañana, además, en el Ministerio de Inclusión estará la aplicación que va a permitir hacer toda la tramitación online y también pedir cita previa.

Ha concretado que la oficina de extranjería no va a ser quien tramite esta regularización extraordinaria; se va a hacer todo a través de las oficinas de Correos y del IMSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).