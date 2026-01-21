Arranca en el CCR el ciclo 'Sustratos' con la muestra 'Conjunto de Todos los Estados Posibles' de Carlos Zorromono - CCR

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acoge desde hoy la exposición 'Conjunto de todos los estados posibles', del artista riojano Carlos Zorromono, con la que se inaugura el ciclo expositivo 'Sustratos'. uN ciclo que se desarrollará hasta el mes de julio y contará con la participación de tres artistas vinculados a La Rioja.

La muestra se ha abierto al público este lunes y permanecerá en la Sala Mar de Palabras del CCR hasta el 8 de marzo. La presentación de la exposición se celebrará este viernes 23 de enero a las 19 horas, con un encuentro con el artista y una visita comentada del recorrido.

La propuesta de Zorromono transforma la sala expositiva en un territorio habitable, un espacio que deja de ser un mero contenedor para convertirse en un laboratorio vivo.

Durante las fechas de la muestra, el artista traslada simbólicamente su taller al CCR, activando una obra en proceso, abierta y en constante transformación, que invita al visitante a mirar el arte desde otra perspectiva y a participar en el proceso.

Muy ligada a la ecología y al reciclaje, esta exposición explora el rastro y la memoria de los materiales, sugiriendo que, lejos de tener un estado definitivo, estos se encuentran en permanente transformación.

A través de una instalación de gran formato y de acciones como el reciclaje de aceite usado para convertirlo en jabón, Zorromono revela cómo la materia persiste, se reorganiza y se desplaza, dotando al residuo de una nueva lógica, otro tiempo y otra temperatura.

La propuesta se sitúa entre la exposición y la instalación artística, y el propio proceso creativo se desarrollará en la sala a lo largo de las semanas.

El espacio se concibe, además, como un lugar abierto a la participación, donde los visitantes pueden aportar materiales para su transformación.

Esto mismo sucederá los sábados 7 y 21 de febrero, fechas en las que se prevé realizar una acción colectiva, con una invitación a los visitantes a traer aceite usado como ofrenda para su transformación.

'SUSTRATOS': UN CICLO PARA EXPLORAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

El ciclo 'Sustratos' nace con el objetivo de explorar prácticas artísticas contemporáneas ligadas al territorio, a través de proyectos individuales que muestran distintas formas de habitar, observar y transformar el entorno desde lo periférico, lo artesanal y lo colaborativo.

Los tres artistas participantes forman parte del colectivo 'Espaciocomün', con sede en Nalda, un laboratorio de creación artística y desarrollo rural sostenible impulsado por las asociaciones 'Panal' y 'Colletero', cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento creativo en el medio rural.

La próxima exposición del ciclo será 'Creciendo entre grietas', de Sofía Moreno, que podrá visitarse entre los meses de marzo y mayo. El ciclo se cerrará con la muestra 'Ahora', de Juanma Marín, prevista entre mayo y julio.