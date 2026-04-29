Arranca en el CCR la 1ª de las 4 exposiciones de 'Colección Altadis', arte contemporáneo de calidad y con obras inéditas

Las autoridades visitan la exposición de la 'Colección Altadis 01' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Cultura del Rioja sigue sorprendiendo a sus visitantes con la incorporación de la primera exposición de la 'Colección Altadis 01' que acerca obras inéditas a los ciudadanos para convertir Logroño en un referente en arte contemporáneo. La muestra presenta 17 obras de los Premios Altadis, destacando 12 piezas nunca antes expuestas.

Los Premios Altadis, impulsados por la Fundación Altadis entre 2000 y 2007, se consolidaron como un referente en el arte contemporáneo, reconociendo en cada edición a seis artistas (tres españoles y tres franceses) seleccionados por un prestigio jurado internacional.

La colección fue cedida en el año 2013 al Gobierno de La Rioja y en 2015, un primer convenio con el Ayuntamiento permitió su exhibición parcial. El nuevo acuerdo firmado en el mes de febrero de ese mismo año supuso una ampliación de esta colaboración e incorporó por primera vez, obras de las dos primeras ediciones del certamen, hasta ahora no expuestas.

EJERCITAR LA MIRADA Y REFLEXIONAR

Con ello, la colección que desde hoy se puede disfrutar en la segunda planta del CCR hasta el próximo 31 de octubre reúne 17 obras premiadas entre 2000 y 2003. Una exposición que invita a ejercitar la mirada, a reflexionar cómo percibimos las imágenes y a tomar conciencia de que nuestra mirada no es neutra, sino que interpreta y construye significados.

Una muestra que da hoy el pistotezo de salida con estas primeras obras pero que, como ha destacado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en su inauguración "es solo el primer paso" porque se enmarca dentro de un proyecto más ambicioso para exhibir la Colección Altadis hasta el año 2028.

De esta manera, el ciclo se compondrá con un total de cuatro exposiciones, todas ellas temporales, para recorrer las distintas ediciones de los históricos premios.

Acompañado por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y los concejales, Miguel Sáinz y Rosa Fernández, entre otras autoridades, el alcalde de Logroño ha valorado la importancia de la colaboración institucional para poder contar con esta exposición.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

"Una colaboración a la que hay que agradecer también el esfuerzo de diferentes empleados, funcionarios municipales que han hecho posible lo que formaba parte de una cierta singladura en torno a la cultura y que nos trae precisamente al Centro de Cultura de Rioja", ha añadido.

El Centro de Cultura de Rioja cumple así con el compromiso de la cultura, algo que -como ha indicado Escobar- "nos envuelve desde el principio de esta legislatura. Apostar por este edificio para disfrutar de la cultura con mayúsculas".

Así las cosas, hoy "estamos de estreno porque comienza una nueva etapa con Altadis como protagonista. Una exposición de gran calidad puesto que la Fundación Altadis ha ido incorporando piezas en función de una serie de concursos en el que se intercalaban autores franceses y autores españoles".

El resultado "hoy lo podemos disfrutar en el CCR" pero seguirá en el tiempo puesto que la idea final es que se expongan, en las cuatro etapas, un total de 46 obras.

"Obras de gran nivel, de gran formato que implican mucho talento tanto en su parte técnica como en el resultado final. Uno se llega a emocionar con esta muestra".

Además, y como ha destacado Escobar, una colección de esta envergadura "tenía que ser conocida, tenía que ser visitable y tenía que ser expuesta en el lugar más apropiado". El CCR reviste todas esas características "para disfrutarla".

ACCESIBLE PARA TODOS

Por su parte, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha resaltado la importancia de que la cultura "sea disfrutada y accesible para todos".

Aludiendo a las palabras del alcalde ha puesto en valor también la colaboración institucional que se ha logrado con esta muestra".

INFORMACIÓN Y HORARIOS DE APERTURA

La exposición, cuya entrada (3 euros) incluye la visita al conjunto del edificio y al resto de muestras disponibles, se podrá visitar hasta el 30 de abril en horario de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

A partir del viernes 1 de mayo y hasta el 1 de octubre, el CCR abrirá de lunes a domingo de 9,00 a 21,00 horas.

Esta propuesta se suma a otras exposiciones ya disponibles en el espacio, como la muestra de obras cubistas 'El vino como pretexto en el cubismo', la exposición permanente de archivos fotográficos de bodegas de Rioja 'La familia del vino' y la exposición temporal 'Creciendo entre grietas' de Sofía Moreno, configurando así una oferta cultural variada y atractiva para todos los públicos.