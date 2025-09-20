Arranca la fiesta en Logroño; San Mateo 2025 estalla con un cohete multitudinario en la plaza del Ayuntamiento

¡Estalla La Fiesta En Logroño!. San Mateo 2025, Ya Está Aquí. Como Ha Indicado El Alcalde De La Ciudad: "Que Nos Oiga Todo El Mundo". Comienza "La Semana Más Bonita Del Año" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Muchos logroñeses lo estaban esperando desde hace semanas y, por fin, hoy ha llegado el día. La capital riojana ha estallado pasadas las 12,00 horas de este sábado tras el disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo 2025 por parte del alcalde, Conrado Escobar, y los Vendimiadores de este año, Judith Duro de Francisco y David Schubert.

A partir de ahora no hay descanso, Logroño contará con una semana entera repleta de actos (alrededor de 300) y buen ambiente tanto por el centro como por muchos de los barrios de la ciudad.

El día ha comenzado temprano para muchos logroñeses y riojanos que, a pesar de la previsión de mal tiempo, no se han desesperanzado y han acudido al cada vez más tradicional 'almuerzo' con familiares o amigos, muchos de ellos en terrazas, para coger fuerzas ante el día -y los días- que quedan por delante. Huevos fritos, tortilla, chistorra, pimientos... todo vale, lo que más guste a cada uno, para disfrutar de uno de los días más esperados por todos. Tras un año de espera, de nuevo, San Mateo ya está aquí.

Aunque muchos de ellos alargan ese almuerzo durante toda la mañana, la mayoría es la que, bota en mano y pañuelo todavía en la muñeca -menos los más impacientes que ya llevan horas con él colgado en el cuello- se acercan hasta las inmediaciones del Ayuntamiento de Logroño para poder ver de cerca el inicio de las fiestas.

Una vez dentro, el ambiente ha sido inmejorable. Música, balones, cánticos de todo tipo, globos con la palabra 'Logroño' en rojo, banderas de La Rioja y muchos pañuelos -granates y azules- esperaban a que minutos antes de las 12,00 horas sonara el Himno de Logroño y, posteriormente, estallará la fiesta. Además, un pequeño grupo de personas han portado sus propios globos con la frase 'Free Palestine'.

"COMIENZA LA SEMANA MÁS BONITA DEL AÑO"

Momentos antes del disparo del cohete, los Vendimiadores se han dirigido al público congregado en la plaza del Ayuntamiento para asegurarles que "hoy Logroño es una ciudad más viva y unida".

"La espera está llegando a su fin. Comienza la semana más bonita del año. Hagamos entre todos unas fiestas inolvidables".

Además, han indicado, "todos somos uno. Vamos a demostrar que somos el mejor lugar del mundo".

Desde el balcón, autoridades, como el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, la Corporación municipal y sociedad civil han podido vivir el acto desde dentro del Consistorio logroñés.

En sus breves palabras ante el público, el alcalde Conrado Escobar, ha pedido "que nos oiga todo el mundo. Viva la mejor ciudad del mundo y las mejores fiestas. A disfrutar".

Tras el lanzamiento del cohete, toda la Plaza ha coreado de nuevo el Himno de Logroño para, posteriormente, disfrutar del espectáculo musical ofrecido por la DJ Carmen de la Fuente en la misma plaza.

