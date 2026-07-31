ARTE y LARES valoran "positivamente" la firma del IV Convenio colectivo de residencias y centros de día de La Rioja

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de La Rioja (ARTE) y LARES Rioja manifiestan "su satisfacción" por la firma del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja, un acuerdo que proporciona estabilidad y un marco de referencia compartido para los próximos años.

El objetivo de ambas organizaciones es garantizar una atención integral, profesional y de calidad a las personas mayores. Para alcanzarlo, resulta imprescindible reconocer la contribución de quienes trabajan cada día en el sector y avanzar hacia un empleo más atractivo, estable y con mejores condiciones.

La firma es el resultado de 31 reuniones de negociación. Pese a las diferencias surgidas durante el proceso, el diálogo ha permitido alcanzar un acuerdo respaldado por unanimidad. El nuevo marco afecta aproximadamente a 3.000 personas trabajadoras y se integra en una red asistencial de 3.917 plazas residenciales y 901 de centro de día: 4.818 plazas para personas mayores en La Rioja.

ARTE y LARES Rioja consideran que el acuerdo logra un equilibrio responsable entre la mejora progresiva de las condiciones laborales, la viabilidad de los centros y la continuidad de una prestación asistencial esencial para las personas mayores y sus familias.

Tres principios para consolidar el futuro del sector:

El carácter esencial de los servicios residenciales y de atención diurna para las personas mayores y sus familias.

La necesidad de continuar mejorando la calidad asistencial y avanzar hacia un modelo de cuidados cada vez más personalizado.

La sostenibilidad del sistema, que requiere planificación, profesionales suficientes y bien formados, y una financiación adecuada y estable.

ARTE y LARES Rioja subrayan que el sector necesita estabilidad para adaptarse al nuevo modelo de cuidados. Cualquier mejora duradera exige corresponsabilidad entre administraciones, entidades, empresas y profesionales, junto con un marco económico realista.

Ambas organizaciones continuarán trabajando con propuestas responsables y viables para mejorar el empleo, reforzar los equipos y fortalecer la atención a las personas mayores.