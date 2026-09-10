El arte riojano y la poesía milenaria china conversan sobre el tiempo en la exposición 'El rastro de Wei' de Rafa Pérez - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pintura, dibujo, palabras y cerámica, no como lenguajes independientes sino como un diálogo común, se unen en una reflexión sobre el tiempo, la serenidad y la memoria en la exposición que este jueves inaugura la Sala Amós Salvador de Logroño. 'El rastro de Wei', del artista Rafa Pérez, reconocido con el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja, recoge estas obras nacidas de un diálogo introspectivo del artista riojano con la figura del poeta y pintor chino, Wang Wei.

Una exposición, comisariada por Judit Arteaga, cuyas piezas invitan al visitante a completar aquello que la imagen apenas insinúa, recordándonos que el paisaje no es únicamente un lugar, sino también una forma de mirar. Gracias a la obra de Wang Wei (699-761), cuya mirada sobre el paisaje convirtió la contemplación en una forma de conocimiento, Rafa Pérez ha ilustrado sus poemas a la vez que ha establecido una conversación sensible que entiende el silencio, el vacío y la naturaleza como espacios de experiencia.

"RECOGE PALABRAS Y DIBUJA SENTIMIENTOS"

A la inauguración de esta exposición ha acudido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien ha puesto en valor la "dilatada trayectoria" del artista riojano. Lo ha definido como un artista "completo", algo que se ve en esta exposición ya que aparte de la cerámica se unen también el dibujo, la pintura y la palabra. "Él recoge palabras y con eso dibuja sentimientos", ha destacado Capellán.

En esta muestra, prosigue, "todos los lenguajes están perfectamente comunicados. No son lenguajes independientes, es una conversación que nos permite ver todas las formas del arte".

También ha puesto en valor "ese recuerdo" que el artista hace a Wang Wei "uno de los grandes autores de la literatura clásica china" pero también un paisajista. Una persona que desde la contemplación y la sensibilidad "era capaz de expresar esa armonía de la naturaleza, esos ríos y esas montañas de China que inspiran a Rafa".

Una muestra, prosigue, que también es una reflexión sobre el paso del tiempo ya que, como ha defendido el presidente, "somos personas en una línea del tiempo".

"UN REFUGIO PARA DISFRUTAR CON CALMA, SERENIDAD Y TIEMPO"

También presente en la inauguración ha estado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha querido quedarse con "la calma, serenidad y tiempo" que le transmite esta muestra. "La Sala Amós Salvador se convierte desde ahora en un refugio para disfrutar de esta muestra con tiempo, que es lo que más se necesita y lo que más inspira la obra de esta cultura milenaria".

Una oportunidad -insiste, para recorrer "la profundidad del paisaje y del arte desde la calma".

Finalmente, el autor de la exposición, Rafa Pérez (Haro, 1957), ha explicado que esta obra responde a un ejercicio de introspección. "Trato de plasmar el momento en el que vivo, tanto en la poesía como en las obras plásticas, siempre bajo el prisma de jugar, de ser un niño jugando, más que tratar de comunicar algo demasiado serio".

UNA DIFERENCIA DE 1500 AÑOS Y MUCHOS KILÓMETROS DE DISTANCIA

Con ello ha invitado a los riojanos y visitantes a disfrutar de esta muestra que es un poco "ortodoxa" porque recoge "muchas cosas". Como ha añadido, su relación con la cultura de Wang Wei llegó por causalidad. "Me encontré un poema y al leerlo vi que era muy parecido a lo que yo hago pero con una diferencia de 1500 años y muchos kilómetros de distancia".

"Casualmente, prosigue, yo había estado en su tierra durante un mes, sin saber todavía quién era él, y finalmente me imaginé que él venía a verme y que yo iba a verle a él y esta serie que podemos ver en la Sala Amós Salvador habla de estos viajes".

Durante la inauguración de la exposición también se ha podido disfrutar de una intervención de danza contemporánea a cargo de María Ganzaráin Pina en relación a la muestra que también se podrá ver esta tarde, a las 19,00 horas, en la inauguración para el público que contará con un breve recorrido comentado por el propio autor. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre y todos los sábados y domingos, a las 12,30 horas, se realizarán visitas comentadas, entre otras actividades.