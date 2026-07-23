Las artes escénicas se cuelan en La Redonda, una carnicería y un salón de videojuegos en Actual 2027

Archivo - '¿Bene?', de Mon Teatro, Elegida por el público en Escenario Insólito 2026 - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La duodécima edición de Escenario Insólito, que se celebrará dentro del Escenario de Culturas Contemporáneas Actual 2027, convertirá en lugares de representación cultural la concatedral Santa María La Redonda, una carnicería y un salón de videojuegos (Pixel and Games).

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la presidenta de la Asociación de Compañías Profesionales de Artes Escénicas de La Rioja (AESCENA), Sonia Oliveira, han dado a conocer hoy las compañías riojanas seleccionadas dentro de Escenario Insólito.

Se trata, ha recordado Iturriaga, de que dentro del Festival Actual haya "cultura en lugares no convencionales". Es también, ha dicho, "un programa de incentivo de creación estética local y generación de nuevos públicos".

Las cuatro propuestas riojanas elegidas traerán a Sapo Producciones con la obra 'Game Over', que se desarrollará en Pixel and Games, donde se va a utilizar el universo de los videojuegos de los años 80 para tratar temas como el acoso escolar o la adicción.

Con la propuesta 'La Redonda de Arena', el artista Borja González pondrá "directamente en el altar" de la concatedral una pantalla y, tal y como ha avanzado, "en vez de estar un cura dando la misa", estará él dibujando.

Chamán Producciones utilizará una carnicería y para la cuarta propuesta aún no hay ubicación elegida. Saul Olarte sí ha adelantado que bien en un colegio, una oficina o, tal vez, un skate park, se desarrollará la idea de "una generación criada en esa costura entre el inicio y la masificación de internet".

Tratará "esta idea de tener que generar una imagen social a través de las redes sociales y de un mundo prácticamente paralelo a la vida real, a la vida física, que cada vez parece volverse más real también y tener más peso socialmente".

Son, ha resaltado Iturriaga, "cuatro propuestas de nueva creación que se crean exclusivamente para actual". En este sentido, Oliveira ha definido Escenario Insólito como "una historia de amor", además de un "incentivo a la creación".

"En definitiva", ha dicho, "es un momento de intimidad entre la creación riojana más arriesgada y el público". Y es que se pone en valor el "riesgo de la propuesta" fuera de la salida comercial en un formato centrado en espacios reducidos.