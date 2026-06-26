Artestima finaliza su cuarta edición plenamente consolidado como un proyecto de referencia para la participación juvenil - CJCC

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra ha concluido una nueva edición de Artestima, un proyecto "del que nuestra entidad se siente orgullosa y que, tras cuatro ediciones, se ha afianzado como iniciativa de referencia en la programación juvenil de la ciudad".

A lo largo de su trayectoria, Artestima ha cumplido sus objetivos: "ofrecer a los jóvenes un espacio en el que expresarse libremente, reforzar su autoestima a través de diferentes disciplinas artísticas, estimular su creatividad, su talento y favorecer la convivencia y el trabajo en equipo".

El proyecto ha demostrado que "el arte es una herramienta extraordinaria para impulsar el crecimiento personal, la participación juvenil y la confianza en las propias capacidades, además de transmitir valores, crear vínculos y dinamizar nuestro entorno. Cada edición ha incorporado nuevas ideas, ampliado la participación a 35 niños y niñas, dividido en dos grupos, debido al éxito de la convocatoria".

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación 'La Caixa', al Instituto Riojano de la Juventud y a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra, cuyo apoyo y colaboración han sido fundamentales para hacer realidad esta iniciativa".

Artestima cierra así su cuarta edición dejando una huella positiva, nuevos aprendizajes "y la certeza de que merece la pena seguir apostando por proyectos que sitúan a la juventud en el centro, fortalecen su bienestar y le permiten participar activamente en la construcción de una ciudadanía más creativa, cercana, dinámica y comprometida".

Desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra continuaremos trabajando con la misma ilusión para que Artestima siga creciendo y ofreciendo oportunidades a la juventud.