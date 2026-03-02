La artista Juana García-Pozuelo, Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2026 - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista riojana Juana García-Pozuelo (Logroño, 1978) ha sido distinguida con el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2026, en reconocimiento a una trayectoria ejemplar en el ámbito de la pintura, caracterizada por la coherencia estética, la solidez conceptual y una voz artística profundamente personal e inconfundible.

La concesión del Premio reconoce una carrera artística sostenida en el tiempo y marcada por el rigor creativo. En su decimotercera edición, el premio recae con pleno merecimiento en una creadora cuya extensa y fecunda trayectoria como pintora y artista plástica constituye hoy un referente dentro del panorama cultural nacional.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y con formación complementaria en la School of Visual Arts de Nueva York, Juana García-Pozuelo reside actualmente en Bilbao, donde desarrolla una labor centrada principalmente en la pintura, aunque abierta también a otros medios de experimentación plástica.

Su obra se caracteriza por el rigor formal, la investigación constante y una coherencia estética que la sitúan como una de las creadoras riojanas con mayor proyección dentro del panorama artístico actual.

Su trabajo se ha presentado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías e instituciones nacionales e internacionales.

Entre sus proyectos recientes destaca la exposición individual celebrada en 2025 en la galería Llamazares de Gijón, así como su participación en programas de residencias artísticas en Francia, París, Lanzarote y Nueva York.

Actualmente se encuentra trabajando en nuevas piezas dentro del programa de residencias de BilbaoArte que se presentarán en Bilbao en el verano de 2026.

A lo largo de su trayectoria Juana García-Pozuelo ha recibido diversas becas y reconocimientos, entre ellos la residencia en Le Jardin des Métiers d'Art et du Design (Francia) en 2025, la beca del Institut Français con residencia en la Cité Internationale des Arts de París, la residencia Nautilus en Lanzarote o la beca de la Diputación de Bizkaia, además de varias estancias en la Fundación BilbaoArte.

En La Rioja, su trabajo ha sido reconocido con una Mención de Honor y dos Premios de Adquisición en el Certamen de Pintura del Parlamento de La Rioja, además de numerosas selecciones en varias ediciones de este mismo concurso.

Su obra ha podido verse también en espacios como la Galería Pedro Torres ("Mnemosine" en 2005), el Taller de Demetrio Navaridas ("Temple" 2005), en el Certamen de Pintura Ibercaja-La Rioja, en el Colegio de Aparejadores de La Rioja o el Instituto Riojano de la Juventud.

La obra de Juana García-Pozuelo forma parte de colecciones institucionales como la Colección Studiolo y las del Parlamento de La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación BilbaoArte, UNED Bizkaia, Ibercaja-La Rioja o Escuela oficial de idiomas de Logroño, además de numerosas colecciones particulares.

Instituido por Mujeres en el Arte en La Rioja, este galardón tiene como objetivo destacar públicamente la labor de mujeres que, con su talento y dedicación, han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo de las artes.

Con esta distinción, la entidad subraya el valor de trayectorias consolidadas que han enriquecido el tejido cultural y han abierto camino a nuevas generaciones de creadoras.

Las actividades desarrolladas por Mujeres en el Arte en La Rioja son posibles gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja, cuyo apoyo reafirma el compromiso institucional con la promoción, el reconocimiento y la proyección de la creación artística femenina.