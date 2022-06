El artista riojano, Alejandro Espiga, inaugura 'Arte por Ucrania' en la sala de exposiciones de Ibercaja

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Arte por Ucrania' es el título de la exposición de Alejandro Espiga que hasta el próximo día 22 de junio se puede visitar en la Sala de Exposiciones Ibercaja de Logroño.

Para el artista riojano es momento de variar de técnicas y de temas, las inquietudes artísticas y personales, me llevan a pintar con tintas, acuarelas, acrílicos... sobre papel o tabla, en una u otra medida, siempre en busca de nuevas obras que provoquen ese primer efecto de sintonía con el espectador.

"En esta exposición he partido de tres temas que me apasionan: mi querida ciudad de Logroño con sus iglesias, puentes y calles que me enamoran, y que una vez fijadas en la 'retina' del corazón trato con pasión, de plasmar en el lienzo. La pintura en la música. Con esta serie de expresiones pictóricas, trato de expresar la conjunción de estas artes que apelan de lleno a la sensibilidad del ser humano, desde sus dos principales sentidos, la vista y el oído. Puedo decir que disfruto de la música, durante la realización de cada obra".

Y finalmente "los grafitis, esas pinturas realizadas, en paredes a lo largo de todo el mundo, unas veces bajo encargo, para decorar la ciudad y otras con mensajes de artistas callejeros que muestran su relación con el mundo. Y... dentro de estos está Banksy, este genio (cuya identidad es un misterio) conocido por sus pinturas, siempre polémicas, y de gran mensaje/crítica social. Cada obra la he realizado, dándole un toque personal y manteniendo el mensaje".

"Tengo claro, que disfruto con cada obra, y si con alguna de ellas consigo conectar con el espectador, y la hace suya, la respuesta de esa mirada se traduce por mi parte en gratitud. Espero que las disfruten tanto como yo al pintarlas", afirma el artista.

"Y lo agradezco en nombre de las personas a quien va dirigido el importe obtenido por las obras, en este caso a Cáritas Ucrania".