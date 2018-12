La artista visual, Yolanda Domínguez, imparte la conferencia 'Cambiar las imágenes para cambiar el mundo'

Publicado 28/11/2018 19:43:14 CET

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista visual, Yolanda Domínguez, ofrece este jueves, 29 de noviembre, la conferencia 'Cambiar las imágenes para cambiar el mundo' en la Universidad de La Rioja dentro de las actividades relacionadas con el Día contra la Violencia de Género.

La conferencia -que tiene lugar a las 18,00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano con entrada libre- está dirigida a todo tipo de público.

Esta conferencia analiza la importancia y el papel que desempeñan las imágenes en la construcción de nuestra identidad y de nuestro género, así como en la perpetuación de las desigualdades sociales.

Haciendo un recorrido por la historia de las imágenes (desde la pintura hasta nuestros días) Yolanda Domínguez explica cómo es el proceso de lectura de una imagen, de qué forma afecta a nuestra autopercepción y a las relaciones que tenemos con las demás personas, y cómo influyen los estereotipos en la desigualdad entre hombres y mujeres.

A través de ejemplos de su propio trabajo ofrece alternativas para subvertir el discurso dominante y ofrece herramientas para que todas las personas podamos consumir y crear imágenes desde una libertad positiva y conscientes de su dimensión social.

Yolanda Domínguez Rodríguez (Madrid, 1977) es una artista visual, fotógrafa y activista española. Sus obras están conectadas con el movimiento "arte de acción" y desarrolla temas de conciencia y crítica social relacionados con el género y el consumo. Por medio de la ironía y la descontextualización como estrategias principales, crea situaciones o escenarios en los que el espectador se ve involucrado y puede participar.

Entre sus obras más conocidas están Katy Salinas y Pido para un Chanel (2010), Poses (2011), Fashion Victims (2013), I'm not just a body y Registro (2014), Accesibles y Accesorias y Niños vs. Moda (2015), Total Correction y No tocar, no matar, no violar, este cuerpo es mío y de nadie más (2016). En 2008 llenó las calles de Madrid con carteles en los que una mujer se ofrecía a hacer todo lo que se espera de la esposa tradicional a cambio de un estatus económico.

Es profesora en la Escuela de Fotografía EFTI de Madrid y analista social en el digital El Huffington Post, donde escribe sobre la representación de la mujer.