Los asadores del Parque de La Grajera permanecerán cerrados a partir de mañana ante el inicio del verano

Debido al alto riesgo por posibles incendios forestales en época estival

Archivo - Imagen de archivo de los asadores de La Grajera, precintados
Archivo - Imagen de archivo de los asadores de La Grajera, precintados - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 14:09
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   LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Los asadores del Parque de La Grajera permanecerán cerrados a partir de mañana ante el inicio del verano, como ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento de Logroño.

   En concreto, en un comunicado, señala que "ante el riesgo de incendios forestales de la época estival, el Ayuntamiento de Logroño cerrará al público los seis asadores del Parque de La Grajera a partir de mañana, jueves 18 de junio".

   Como en años anteriores, "las instalaciones permanecerán precintadas hasta el final del verano, previsiblemente en octubre, aunque con una fecha por determinar en función de las condiciones climatológicas".

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