Archivo - Imagen de archivo de los asadores de La Grajera, precintados - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los asadores del Parque de La Grajera permanecerán cerrados a partir de mañana ante el inicio del verano, como ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento de Logroño.

En concreto, en un comunicado, señala que "ante el riesgo de incendios forestales de la época estival, el Ayuntamiento de Logroño cerrará al público los seis asadores del Parque de La Grajera a partir de mañana, jueves 18 de junio".

Como en años anteriores, "las instalaciones permanecerán precintadas hasta el final del verano, previsiblemente en octubre, aunque con una fecha por determinar en función de las condiciones climatológicas".