La Asamblea General de Grupo Rioja abordará la vuelta a su esencia en su denominación e identidad corporativa

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Rioja celebra este jueves, 14 de mayo, su Asamblea General anual en Bodegas Marqués de Cáceres, donde presentará a los socios el cambio de denominación social recuperando sus históricos signos de identidad, así como una profunda transformación de su identidad corporativa.

La sesión dará comienzo a las 9,30 horas con los asuntos propios de la asociación y un informe sobre la evolución del sector y la Denominación, para dar paso a la presentación del nuevo nombre e identidad corporativa que someterá a la votación de la asamblea. A las 11,30 horas, la asociación ofrecerá a los asistentes una jornada bajo el título 'Pioneros exportadores desde 1907', que cuenta con el apoyo de Saica Pack y de Caja Rural de Navarra Acción Social.

Tras la bienvenida de la Presidenta de Grupo Rioja, Raquel Pérez Cuevas, se desarrollará la ponencia 'Alianza estratégica, ADN exportador: ESENCIA RIOJA', que será desgranada por Javier Pascual, periodista y autor del libro del Centenario de la DOCa Rioja; Ricardo Moreno, CEO de TSMGO, e Iñigo Torres, Director General de Grupo Rioja.

A continuación, se expondrán las características de los 'Nuevos Clubes de socios en Madrid. Propuesta de valor, socios y papel del vino', a cargo de Diego Elvira, Brand Manager de Forbes House, que dará paso a la mesa redonda 'Las claves para la mejora del posicionamiento de Rioja en Madrid', con las intervenciones de Diego Elvira, Brand Manager de Forbes House; Juan Rodríguez, Senior Manager de Estrategia en Accenture; José Miguel Herrero, Director General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, e Iñigo Torres, Director General de Grupo Rioja.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Raquel Pérez Cuevas, Presidenta de la asociación, y de José Miguel Herrero, Director General de Alimentación del Ministerio de Agricultura. El encuentro finalizará con un aperitivo acompañado por vinos internacionales por cortesía de Ramondin y un almuerzo maridado con los vinos de Bodegas Marqués de Cáceres.

Grupo Rioja es la principal asociación de bodegas de Rioja, con más de 60 firmas repartidas en las tres comunidades autónomas que la integran la Denominación (La Rioja, País Vasco y Navarra), compra uva a más de 11.000 viticultores y emplea a más de 2.700 personas en la zona de producción. La agrupación integra a bodegas de todas las tipologías, siendo la asociación que reúne a un mayor número de bodegas centenarias que, junto con otras de reciente implantación, destacan por su capacidad exportadora y la creación de marcas prestigiosas que aportan un gran valor a Rioja.