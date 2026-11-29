La Asamblea General de Hermanos de la Cofradía del Santo de Santo Domingo de la Calzada - COFRADÍA DEL SANTO

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Hermanos de la Cofradía del Santo, máximo órgano de la entidad, aprobó ayer tanto la composición del nuevo equipo para el próximo mandato, 2027-2028 como la ratificación de tres cargos orgánicos, tras haber sido aprobadas sus candidaturas por el Cabildo.

La nueva cofradía tendrá como priores a Cristina Domingo Ollero e Iván Campos Montero. El cargo de priores viejos lo ostentarán José Daniel Valgañón Hormilla y Begoña Sáez Moreno.

Los procuradores (mayordomos en el mandato actual) serán: Cristina Valderrama Dulac y Ángel Barrio Pérez; Antonio José Vitoria Rojo y Marta Azpeitia Lumbreras; Ricardo Janda Prior y María Montserrat Gil-Martín Navaridas; y Silvia Díez Vitoria y José Díez Hernando.

Y como mayordomos entrarán: Sara Esteso Cano y Jordi Formoso Prior; Miguel Palacios Marín y Nuria Ortiz Garrido; Antonio Ángel Ruiz Rodríguez y Felisa Ruiz Rodríguez; y Rocío Manzanares Ibáñez y Sergio Mena Ibáñez.

Nuevos cargos La cofradía se completa en la parte orgánica con el abad, José Francisco Suárez Calvo; y las tres personas cuyas candidaturas han sido avaladas tanto por el Cabildo como por la Asamblea: María Teresa Bezares Manzanares, como secretaria; Elena Gamboa Otero, como tesorera; y María Teresa Palacios Gordo, como andadora.