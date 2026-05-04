La Asociación de Artes Gráficas de La Rioja celebra su patrón con los alumnos del grado medio del IES La Laboral

La FER ha acogido el acto de celebración - FER

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Artes Gráficas y Manipulados de La Rioja, integrada en la FER, ha celebrado su tradicional acto de compromiso empresarial con los alumnos y alumnas del ciclo de FP de 'Impresión en Artes Gráficas', que se imparte actualmente en el IES La Laboral.

Coincidiendo con la semana de celebración del patrón del sector, San Juan ante Portam Latinam, que se celebra 6 de mayo, los industriales de artes gráficas de la Asociación se citan en este encuentro de confraternización entre las empresas, los alumnos, docentes, la dirección del centro y la propia administración educativa.

Tal y como ha informado la FER, se trata de una jornada que ha servido también para renovar y consolidar el compromiso de las empresas con la formación de los alumnos y con el ciclo formativo impartido.

Han participado en este acto el presidente de la Asociación de Artes Gráficas, Emilio Reina; el presidente de la FER, Eduardo de Luis; el Director General de Formación Profesional, Daniel Marín y el director del IES La Laboral, Roberto Castellanos.

La alumna Alicia Ruiz ha recibido el reconocimiento al mejor expediente a académico de este ciclo formativo.