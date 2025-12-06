Asociación ASUR cumple tres décadas de trabajo en la UR con más de 2.000 voluntarios formados y miles de beneficiarios - ASOCIACIÓN ASUR

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación universitaria 'Ayuda Social Universitaria de La Rioja' ('ASUR') ha cumplido esta semana 30 años desarrollando proyectos de voluntariado entre estudiantes universitarios de La Rioja, tiempo durante el que ha formado, aproximadamente, a 2.000 jóvenes voluntarios, la mayor parte de ellos en su etapa universitaria.

Los últimos en incorporarse han sido los 120 estudiantes, principalmente de los Grados de Educación Infantil, Primaria y Trabajo Social, que participan en las actividades durante este curso 2025-26.

A lo largo de estas tres décadas, ASUR ha desarrollado diversos programas relacionados con la atención a menores en desventaja educativa, programas de acción social y hábitos saludables, acompañamiento a personas mayores o a personas con discapacidad, o el reciente programa llevado a cabo de convivencia y prevención del acoso escolar.

Carlos Villar Flor, catedrático de Filología Inglesa, fundador y presidente de la entidad desde 1995, recuerda que las actuaciones prioritarias de ASUR se centran en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un concepto amplio, en el que, además de incluir el aprendizaje común obligatorio para la adquisición de un título de estudios, se incluyen valores como el respeto, la empatía, la solidaridad o la participación, y se motiva igualmente la inteligencia emocional.

Ese trabajo continuado en el tiempo ha sido reconocido con diferentes galardones tanto locales como nacionales. Así, en 2011, Diario La Rioja otorgó a ASUR el premio 'Un alma solidaria'; en 2020 logró el Premio ABC Solidario en la modalidad de 'Voluntariado Universitario': y en 2022 el premio del Consejo Social de la Universidad de La Rioja en la modalidad Colaboración Universidad-Sociedad. Más recientemente, en 2024, la Fundación Mutua Madrileña concedió a la asociación universitaria uno de sus Premios al Voluntariado Universitario por el proyecto 'Efecto Boomerang'.

"El voluntariado constituye un gran valor social como acto de participación ciudadana, pues aporta un valor añadido a la sociedad con su acción solidaria. La implicación del colectivo universitario representa uno de los valores asociados a la Universidad, su interrelación y vinculación con la sociedad", defiende Carlos Villar Flor.

ACTO DE CONMEMORACIÓN EN PRIMAVERA

Con motivo de su trigésimo aniversario, Ayuda Social Universitaria de La Rioja tiene previsto organizar un acto de conmemoración que tendrá lugar durante la primavera de 2026 en el que sus responsables confían en involucrar a las instituciones y a personalidades del ámbito de la solidaridad.

En esa celebración, ASUR quiere reunir al mayor número de voluntarios que han pasado por sus filas desde 1995. Así, quienes deseen intervenir o asistir al evento podrán hacerlo escribiendo un correo electrónico a asur@asoc.unirioja.es. Desde la entidad invitan especialmente a contactar a los voluntarios de los primeros años de vida de la entidad, cuyos datos personales se han destruido.

De entre los muchos proyectos de ASUR, el programa estrella es el de Acompañamiento a Menores en Desventaja Educativa, que se desdobla en dos; uno que atiende a infancia y otro a adolescencia. Centrado en el ámbito educativo, tiene como objetivo facilitar la superación de desventajas educativas para, mejorando las perspectivas escolares, favorecer la integración social y la convivencia en el centro educativo. Además, refuerza aspectos como la constancia en el trabajo, los hábitos de organización y el entusiasmo como potencia infalible para la mejora.

Este programa, que se ha implantado en los colegios públicos Caballero de la Rosa, General Espartero, Duquesa de la Victoria, Vuelo Madrid Manila e IES Comercio, se completa con una intervención estival, denominada Escuela Abierta de Verano [EAV], inicialmente enmarcada dentro del Proyecto ICI y desde la Comisión de Infancia y Juventud, de la que ASUR forma parte activa. Desde 2017 esta actividad estival se realiza desde la propia asociación en forma de Campamento Urbano.

Junto a este programa, ASUR también desarrolla otros proyectos como el de Acción Social y Hábitos Saludables, el de Convivencia y prevención de acoso escolar, proyectos en colaboración con la Universidad de La Rioja (Universidad Saludable y UR Atiende) o la coordinación y ejecución de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo [PROA].

Además, durante estos treinta años ha completado proyectos como 'Cofre de los Sueños', dirigido a mejorar la situación emocional de niñas/os cumpliendo uno de sus sueños, difícilmente lograble por la carencia de recursos, el proyecto de Atención Integral a Estudiantes Universitarios con Discapacidad o el de Atención Integral a la Tercera Edad. Más información en https://asur.unirioja.es/