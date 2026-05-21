La Asociación ATRADIS reconoce el apoyo del Gobierno de La Rioja al sector del transporte y la logística de La Rioja

La consejera Belinda León ha recibido el reconocimiento de manos del presidente de ATRADIS, Santiago Gutiérrez, y el presidente de FENADISMER, Carlos Folchi, hoy en la sede de la FER - FER

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja, ATRADIS Rioja, integrada en la FER, ha querido reconocer públicamente el compromiso y el apoyo mostrado por el Gobierno de La Rioja , a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) hacia el sector del transporte y la logística riojanos.

Este reconocimiento se materializa especialmente en la puesta en marcha de las ayudas incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de ADER en 2025, unas líneas de apoyo inéditas y pioneras en el sector, destinadas a facilitar la adquisición de nuevos vehículos para el transporte de mercancías por carretera.

Las ayudas contemplan una subvención equivalente al 10% del valor total de compra de los vehículos, una medida que ha supuesto un importante respaldo para las empresas del sector, favoreciendo la modernización de las flotas, la mejora de la competitividad y el impulso a la sostenibilidad y la seguridad en el transporte.

Desde ATRADIS Rioja se valora muy positivamente la sensibilidad mostrada por el Ejecutivo regional hacia un sector estratégico para la economía riojana, fundamental para garantizar la actividad empresarial, la distribución de mercancías y la vertebración territorial.

Asimismo, la asociación destaca la vocación de continuidad de este plan de ayudas, considerado una herramienta clave para seguir impulsando la renovación del parque móvil y apoyar a las empresas riojanas del transporte y la logística en un contexto económico especialmente exigente.

El acto de reconocimiento contó con la asistencia del presidente de ATRADIS Rioja, Santiago Gutiérrez y del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), Carlos Folchi, quienes pusieron en valor la importancia de la colaboración institucional para fortalecer un sector esencial para la economía y el desarrollo empresarial de La Rioja.

ATRADIS Rioja subraya que este tipo de iniciativas sitúan a La Rioja como una comunidad referente en el apoyo institucional al transporte de mercancías por carretera y reafirman la importancia de la colaboración entre la administración y el tejido empresarial para afrontar los retos de futuro del sector.