ASUR celebra el próximo 13 de mayo sus primeros 30 años de actividad en un acto con el actor Pepe Viyuela

Archivo - El actor Pepe Viyuela posa para Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR) celebra este próximo 13 de mayo (Aula Magna del Edificio Quintiliano, 12,30 horas) el acto conmemorativo de su trigésimo aniversario en el que participará el actor Pepe Viyuela, miembro activo de la ONG Payasos sin Fronteras, y al que anima a asistir a todos los que han participado en sus actividades durante estas tres décadas.

El acto contará con la presencia e intervención del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, del presidente de la entidad, Carlos Villar Flor, y de diferentes voluntarios y representantes de la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia (ADEX).

ASUR comenzó su actividad en el curso 1995-96 coordinando proyectos de voluntariado entre estudiantes universitarios de La Rioja y formando a miles de jóvenes en el voluntariado. En estos treinta años, se estima que más de 2.000 personas han colaborado con ASUR, en su mayoría durante su etapa de estudiantes en la Universidad de La Rioja.

La asociación quiere contar con quienes han colaborado para celebrar el 30 aniversario en el acto previsto para el 13 de mayo y en el que participará Pepe Viyuela. Quienes deseen participar deben ponerse en contacto con la asociación a través del correo-e: asur@asoc.unirioja.es o el formulario https://bit.ly/ASUR30años.

Fundada por Carlos Villar Flor, catedrático de Filología Inglesa y presidente de la asociación, ASUR cuenta este curso con unos 120 estudiantes que proceden principalmente de los Grados en Educación Infantil, Primaria y Trabajo Social. Entre sus voluntarios también hay estudiantes de los Grados en Derecho, Estudios Ingleses, Enfermería, Geografía e Historia, Química y Administración y Dirección de Empresas.

Durante estos 30 años de trabajo, ASUR ha merecido diferentes reconocimientos locales y nacionales a su desempeño. Así, en 2011, el diario La Rioja le concedió el premio 'Un alma solidaria'; en 2020 logró el Premio ABC Solidario en la modalidad de 'Voluntariado Universitario'; y en 2024 Fundación Mutua Madrileña le otorgó uno de sus Premios al Voluntariado Universitario por el proyecto 'Efecto Boomerang'.

Durante este tiempo se han desarrollado diversos programas relacionados con la atención a menores en desventaja educativa, programas de acción social y hábitos saludables, acompañamiento a personas mayores o a personas con discapacidad, o el reciente programa llevado a cabo de convivencia y prevención del acoso escolar.

Las actuaciones prioritarias de ASUR se centran en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un concepto amplio, en el que, además de incluir el aprendizaje común obligatorio para la adquisición de un título de estudios, se incluyen valores como el respeto, la empatía, la solidaridad o la participación, y se motiva igualmente la inteligencia emocional.

El voluntariado constituye un gran valor social como acto de participación ciudadana, pues aporta un valor añadido a la sociedad con su acción solidaria. La implicación del colectivo universitario representa uno de los valores asociados a la Universidad, su interrelación y vinculación con la sociedad.

PROYECTOS DE ASUR

ASUR nació en 1995 con sede en la Universidad de La Rioja, para fomentar la participación de los estudiantes en diversos proyectos solidarios locales, a través de una labor social voluntaria. Las principales actividades y proyectos que ha realizado ASUR a lo largo de estos años son:

1. Proyecto de Acompañamiento a Menores en Desventaja Educativa

2. Proyecto de Acción Social y Hábitos Saludables

3. Programa de Convivencia y prevención de acoso escolar

4. Proyectos en colaboración con la UR: Universidad Saludable y UR Atiende

5. Coordinación y ejecución de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo [PROA]

6. Proyecto Cofre de los Sueños.

7. Proyecto de Atención Integral a Estudiantes Universitarios con Discapacidad

8. Programa de Atención Integral a la Tercera Edad

ASUR es miembro de la Federación Riojana de Voluntariado Social, participa activamente en la Comisión de Infancia y Juventud del Proyecto ICI [Intervención Comunitaria Intercultural], y es integrante de TrustLaw y entidad beneficiaria del servicio Pro Bono Legal.

Además, colabora con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de La Rioja, acogiendo cada año a una persona para que realice trabajos en beneficio de la comunidad, y tiene suscrito un convenio de cooperación educativa con la UR para que dos estudiantes de Trabajo Social realicen prácticas curriculares externas; y otro con ARPA Autismo Rioja.

Está adherida al 'Compromiso por la Convivencia Intercultural' del Ayuntamiento de Logroño en febrero de 2017; y participación en la plataforma de Levol Up para formación técnica, intercambio de buenas prácticas con asociaciones que trabajan con voluntariado y certificaciones de formaciones.

Las diversas entidades patrocinadoras de ASUR hasta la fecha son Universidad de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, Fundación Caja Rioja, CaixaBank, Fundación Ibercaja y Orona.