Atendido un joven de 19 años tras un incendio en la cocina de su vivienda en la calle General Iriarte de Calahorra

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha tenido que ser atendido por los recursos de emergencias tras un incendio en la cocina de su vivienda ubicada en la calle General Iriarte, número 10, de Calahorra (La Rioja). No ha tenido que ser trasladado a ningún centro de salud.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11,15 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado bomberos del CEIS Rioja, asi como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud (SERIS) en preventivo.

Tras sofocar el fuego, los bomberos han informado de que el fuego se ha originado en la cocina de gas, afectando a la campaña extractora.