Atentos a los cambios del transporte y los cortes de tráfico por la San Silvestre de Logroño

Este martes, 31 de diciembre, un total de nueve líneas de autobuses del servicio de transporte público urbano registrarán modificaciones en sus itinerarios durante la celebración de la 'XXXV San Silvestre-XXIX Memorial Tomás Mingot'.

Además, habrá cortes de tráfico en diferentes puntos del itinerario de la carrera, estimados entre las 16,15 y las 20,00 horas. La Policía Local recomienda restringir al máximo el uso de vehículos durante la duración del evento y, en caso de necesidad, que los desplazamientos se apoyen en el anillo de circulación exterior a la prueba.

En este sentido, los cambios en los itinerarios del transporte urbano, que tendrán lugar entre las 16,15 y las 20,30 horas, son los siguientes:

Línea 1:

Hospital San Pedro - Lardero: av. de Colón - av. Pío XII - c/ Gral.Vara de Rey.

Línea 2:

Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. de Colón - av. Pío XII - c/Gral. Vara de Rey - c/Duques de Nájera - av. de Burgos.

Línea 3:

Las Norias - Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Gral. Vara de Rey.

Villamediana - Las Norias: c/ Poeta Prudencio - av. Club Deportivo - c/ Chile - c/Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

Línea 4:

Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Jorge Vigón - av. de Colón - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Poeta Prudencio - av. Club Deportivo - c/Chile.

Línea 5:

Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. de Colón - av. Pío XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/Duques de Nájera.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Línea 6:

Centro - El Cortijo: av. Jorge Vigón - av. de Colón - av. Pío XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ General Urrutia.

Línea 7:

El Arco - Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Polígono de Cantabria - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón - av. Pío XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.

Línea 9:

Trasladará su inicio y final de línea desde Las Norias al Monumento al Labrador, quedando fuera de servicio para esta línea las paradas "Banco de España", "Glorieta del Doctor Zubía", "Portales", "Hospital de La Rioja", "Casa de las Ciencias", "Cementerio", "El Campillo", "Ciudad de Santiago", "La Playa" y "Las Norias".

Monumento al Labrador - Pradoviejo: av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. Pío XII - av. Pérez Galdós - av. República Argentina.

Línea 10:

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.

Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón - av. Pío XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

CORTES DE TRÁFICO Y RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA LOCAL

Los cortes de tráfico comenzarán en la calle Muro de la Mata, alrededor de las 16,15 horas, en la zona de Vara de Rey, avenida de Navarra y avenida de la Paz en torno a las 16,30 horas y en el resto del itinerario de la San Silvestre sobre las 17,40 horas.

El tráfico quedará restablecido según lo permita la prueba en cada zona, si bien se estima sobre las 20,00 horas en su totalidad.

La Policía Local recomienda que los desplazamientos en vehículo se apoyen en el anillo de circulación exterior, conformado por las calles: Luis de Ulloa, Madre de Dios, San Francisco, San Gregorio, Norte, General Urrutia, Carmen Medrano, Duques de Nájera, Lobete y Obispo Fidel García.

Asimismo, se aconseja utilizar el vehículo lo mínimo posible durante la duración del evento y se informa que, durante el paso de los atletas, los vados y vehículos estacionados en los viales por los que transcurre la carrera no podrán salir o entrar.