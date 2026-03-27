ATRADIS Rioja "constata" el "abuso" de las petroleras: "España registra los precios de carburantes más altos de la UE"

Repostaje en una gasolinera. - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

ATRADIS Rioja ha advertido públicamente este viernes de "la alarmante situación que atraviesan los profesionales del transporte y los consumidores españoles en general por los altos precios de los carburantes, de lo que no cabe culpar exclusivamente al conflicto bélico en Oriente Medio".

Así según los últimos datos publicados por la Comisión europea en su Boletín Petrolero de la Unión Europea, referidos a esta semana, "España se ha consolidado como uno de los países con los carburantes antes de impuestos más caros de los 27 Estados miembros, una situación insostenible que evidencia una falta de competencia real en el mercado nacional".

"Los datos son demoledores. En el caso de la gasolina, España ya es el tercer país con el precio más elevado de toda la UE, solo superado por Países Bajos y Dinamarca. En cuanto al diésel, fundamental para la actividad del transporte y la logística, nuestro país se sitúa como el séptimo más caro de la Unión, por detrás únicamente de Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo y Suecia", aducen.

Consideran que "resulta inadmisible que, en pleno contexto de crisis energética global derivado de la guerra de Irán, las petroleras estén neutralizando las medidas de apoyo aprobadas por el Gobierno", ante lo que ATRADIS señala que "el sector energético está absorbiendo las rebajas fiscales aprobadas la pasada semana, impidiendo que el ahorro llegue al consumidor final y a los transportistas".

Para la asociación, "esta estructura de precios demuestra un comportamiento oportunista por parte de las operadoras petroleras, que aprovechan la inestabilidad internacional para ampliar sus márgenes de beneficio a costa de la economía española".

"No podemos permitir que el esfuerzo del Estado para aliviar la presión económica termine en la cuenta de resultados de las grandes petroleras. Es urgente que las autoridades de competencia intervengan ante este abuso manifiesto, que sitúa a nuestras empresas en una clara desventaja competitiva respecto al resto de Europa", manifiestan desde ATRADIS.

Por ello, exige "medidas de control inmediatas para garantizar que las bonificaciones y reducciones fiscales se trasladen íntegramente al precio en el surtidor, evitando que España siga liderando de forma injustificada los rankings de precios en la Unión Europea".