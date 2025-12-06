El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá la II Gala Sonrisas de Navidad a beneficio de la AECC

Archivo - Auditorio del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el domingo, 14 de diciembre, a partir de las 18,30 horas, la II Gala Sonrisas de Navidad organizada por la Peña Aster a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, junto con la presidenta de la AECC en La Rioja, Elena Eguizábal, y el presidente de la Peña Aster, Juanjo Fernández, han querido visibilizar este acto. Los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluirá actuaciones de destacados grupos y asociaciones riojanas que participan desinteresadamente.

La gala será presentada por segundo año por el periodista Carlos Santamaría y contará con la participación de la Banda de la Escuela Municipal de Música, la Escuela de Danza Rocío Martínez de Quel, la Escuela de música Piccolo y Saxo, el Coro Rociero de la Casa de Andalucía en La Rioja y la Cofradía de la Flagelación de Jesús.

El precio de la entrada es de 5 euros, importe que se destinará íntegramente a los diferentes proyectos que lleva a cabo la AECC en La Rioja.

Las entradas estarán disponibles en varios puntos de venta: Santos Ochoa (Gran Vía y Calvo Sotelo), Carnicería Cámara (Mercado Corregidor), Cafetería Korneer (Centro Comercial Berceo) y también se podrán adquirir media hora antes del inicio del evento en la taquilla del Auditorio Municipal.

La gala cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, la Federación de Peñas de Logroño, Gráficas Ausejo, Leroy Merlín, Alcampo y la Asociación de Belenistas de La Rioja.