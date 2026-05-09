El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño vuelve a vibrar con la música de Ensamble Vocal a beneficio de Proyecto Hombre - AYIUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Logroño vuelve a acoger una jornada solidaria con el concierto de Ensamble Vocal el próximo 31 de mayo, a beneficio de Proyecto Hombre. Las entradas se pueden adquirir por 8 euros en las librerías Santos Ochoa y en la sede de la propia organización en el Paseo del Prior.

El coro mixto Ensamble Vocal de La Rioja presenta el sábado, 31 de mayo a las 19,30 horas, su nuevo proyecto 'Pop coral', un repertorio sorprendente de música Pop en español de los grupos más icónicos de todos los tiempos. Este concierto busca recaudar fondos para financiar los programas que se llevan a cabo desde Proyecto Hombre La Rioja, con el objetivo de ayudar en el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones.

Además, desde la organización se llevan a cabo programas de orientación y atención a personas del entorno socio-familiar y talleres y actividades de prevención y sensibilización dirigidos a toda la ciudadanía. Las entradas de este concierto solidario tienen un coste de 8 euros y se pueden comprar en la sede de Proyecto Hombre La Rioja, en el Paseo del Prior número 6, y en las Librerías Santos Ochoa ubicadas en Calvo Sotelo, 19 y Gran Vía, 55.

ENSAMBLE VOCAL Y SU POP CORAL

El espectáculo, a cargo de la agrupación coral Ensamble Vocal, dura algo más de una hora y hace un recorrido a través de éxitos del Pop con grupos tan conocidos como Fangoria, Tino Casal, Serrat, Melody, Rozalén o Mecano, entre otros más, un repertorio poco habitual para una formación coral. Bajo la batuta de su director, Diego Martínez, se ofrece un entretenido repertorio con músicos en directo y una cuidada puesta en escena. Un espectáculo para todos los públicos que no podrán resistirse a tararear con cada una de sus obras inmortales.