El Auditorio Municipal de Logroño acoge la obra de teatro 'La Remolienda' a beneficio de mujeres en 'sinhogarismo'

Semana contra el Odio - FORO SOCIAL

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal de Logroño acoge mañana, domingo 15 de noviembre, la obra de teatro 'La Remolienda', a cargo del grupo de teatro Tejao de Cera y a beneficio de mujeres en situación de 'sinhogarismo'.

La obra se encuadra dentro de la Semana contra el Odio, organizada por el Foro Social y que buscará poner freno, desde la sociedad y a través de la reflexión, a discursos "deshumanizantes".

El evento, promovido por la Asociación El Llavero, destinará el cien por ciento de su recaudación de manera íntegra al proyecto 'Escena Libre', una iniciativa pionera que utiliza las artes escénicas como herramienta de empoderamiento, expresión creativa e inclusión social para mujeres en situación de 'sinhogarismo' en la ciudad.

Las entradas tienen un precio único de ocho euros y podrán adquirirse directamente en la taquilla del Auditorio Municipal desde una hora antes del comienzo de la función (a partir de las 18:00 horas).

Para aquellas personas que deseen colaborar económicamente pero no puedan asistir a la representación, la organización ha habilitado una 'Fila Cero'. Las aportaciones voluntarias se pueden realizar de forma sencilla mediante un envío por Bizum al número 606 242 677.

La Asociación El Llavero, que trabaja activamente por visibilizar el 'sinhogarismo' y defender el acceso a la vivienda asequible como un derecho básico universal, subraya el impacto directo de esta jornada ya que cada butaca se traduce en recursos tangibles para que mujeres en contextos de extrema vulnerabilidad encuentren en el teatro un espacio seguro de inclusión, cuidado y visibilización de su realidad.

Desde la entidad hacen un llamamiento a toda la ciudadanía logroñesa, colectivos sociales y tejido asociativo para llenar el auditorio, sumar fuerzas y demostrar que el arte y la cultura son motores reales de cambio e integración social.