El Aula Medioambiental de La Grajera acerca el eclipse solar a los más pequeños con un cuentacuentos este fin de semana

Archivo - Vista del eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026 - Agostime - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone este fin de semana una actividad divertida y didáctica 'Quién apagó el sol', un cuentacuentos dirigido al público infantil que permitirá acercarse al fenómeno del eclipse solar y comprender, de forma sencilla, cómo se produce.

La actividad se celebrará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, con dos sesiones cada día, a las 11,15 y a las 12,30 horas, y tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos.

A través del cuentacuentos, los niños y niñas podrán conocer las claves de un eclipse y acercarse a la astronomía de una forma adaptada a su edad, combinando entretenimiento y aprendizaje en el entorno natural de La Grajera.

El taller toma como punto de partida el eclipse solar del pasado 12 de agosto para explicar este singular fenómeno astronómico. La participación en este taller es gratuita, aunque es necesario reservar plaza previamente a través del siguiente enlace: https://www.giglon.com/evento/quien-apago-el-sol-logrono, o llamando al teléfono 941 13 92 98, los sábados, domingos y festivos, de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como fomentar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente. Para ello, desarrolla actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos e itinerarios entretenidos en este entorno natural. La programación continuará el próximo fin de semana con el taller 'Nuestras casas más ecológicas', que se celebrará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.