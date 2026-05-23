El Aula Medioambiental de La Grajera celebra el Día Mundial de las Abejas con un cuentacuentos donde son protagonistas

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LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera organiza una actividad especial para celebrar el Día Mundial de las Abejas con un cuentacuentos en el que estos importantes polinizadores serán los grandes protagonistas.

La actividad, dirigida a personas de todas las edades, tendrá lugar hoy sábado 23 y mañana domingo 24 de mayo en dos turnos, a las 11,15 y a las 12,30 horas.

A través de los cuentos, las personas participantes podrán descubrir la importancia de las abejas en nuestra vida cotidiana, en la biodiversidad y en la conservación de los ecosistemas.

Después de la narración, se realizará un pequeño taller creativo en el que cada participante podrá pintar y decorar su propia abeja con sus colores favoritos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/cuenta-cuentos-logroo o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

El mes de mayo se cerrará con un taller de juegos antiguos y modernos que tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31 de mayo.