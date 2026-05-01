El Aula Medioambiental de La Grajera inicia mayo con un taller sobre el ahorro de energía para toda la familia

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LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera inicia el mes de mayo con la organización de un taller sobre el ahorro de energía dirigido a toda la familia.

La actividad propone descubrir de forma práctica y sencilla qué es la energía, cómo se utiliza y que medidas podemos adoptar para reducir su consumo en nuestra vida cotidiana.

La actividad, que está dirigida a personas de todas las edades, tendrá lugar el sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo, en dos turnos, a las 11,15 y a las 12,30 horas. La duración del taller es de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/taller-sobre-el-ahorro-de-energialogrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.