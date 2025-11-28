El Aula Medioambiental de La Grajera invita a descubrir el universo microscópico del embalse este fin de semana

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana la propuesta 'Actividad con microscopio', una experiencia didáctica para acercar a los niños y niñas al sorprendente universo que se esconde en las aguas del embalse de La Grajera.

A través del microscopio, los participantes podrán observar microorganismos y pequeños seres que habitan en cada gota de agua, descubriendo formas, colores y movimientos que parecen salidos de un cuento. Un taller pensado para despertar la curiosidad, promover el aprendizaje científico y fomentar el respeto por la biodiversidad acuática.

La actividad tendrá lugar el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, con dos sesiones diarias: a las 11,15 horas y a las 12,30 horas. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/todos?idEvent=la-vida-secreta-del-emb..., o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.