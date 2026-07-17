El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin semana a participar en un taller de construcción de marionetas

Archivo - Aula Didáctica de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a participar en un taller de manualidades de construcción de marionetas que tendrá lugar los días 18 y 19 de julio, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas. La duración del taller es de una hora y quince minutos.

Durante el taller, los participantes construirán sus propias marionetas utilizando diversos materiales, a los que se les dará una segunda vida a través de la creatividad y la imaginación.

Una vez finalizada la construcción de marionetas, la actividad continuará con la creación de pequeñas historias y cuentos protagonizados por estos personajes.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/cuenta-cuentos-de-marionetas-logrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

El mes de julio terminará con una propuesta de taller de construcción de cometas que se celebrará los días 25 y 26 de julio en el horario habitual.