El Aula Medioambiental de La Grajera invita a toda la familia a disfrutar de un cuentacuentos este fin de semana

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a toda la familia a disfrutar de cuentos interactivos sobre la naturaleza, en los que los participantes se convierten en protagonistas de las historias mientras aprenden sobre el medio ambiente.

El taller se desarrollará el sábado 17 y el domingo 18 de enero, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/taller-de-cuenta-cuentos-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas. El mes de enero concluirá con otro taller familiar, los días 24 y 25 de enero, dedicado al calco de cortezas, ofreciendo nuevas oportunidades para disfrutar y aprender en familia.