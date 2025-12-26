El Aula Medioambiental de La Grajera organiza un taller para construir juguetes con material reciclado

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para el último fin de semana del año un taller creativo en el que los participantes podrán construir sus propios juguetes utilizando materiales reciclados, fomentando la imaginación, la reutilización y el consumo responsable. La actividad incluirá también la posibilidad de intercambiar los juguetes.

La actividad tendrá lugar este sábado 27, y el domingo 28 de diciembre, en dos sesiones diarias: a las 11,15 horas y a las 12,30 horas. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos. Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace: https://www.giglon.com/evento/taller-construye-tus-juguetes-..., o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.