El Aula Medioambiental de La Grajera organiza un taller creativo con cartón reciclado para este fin de semana

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LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha organizado para este fin de semana un taller de manualidades dirigido a niños y niñas a partir de 6 años. La actividad se realizará el sábado 11 y domingo 12 de abril en dos turnos por día, a las 11,15 horas y a las 12,30 horas.

En esta actividad, los participantes reutilizarán cartón desechable para construir casas y otros objetos creativos, fomentando así la imaginación y la conciencia medioambiental.

Estas jornadas ofrecen una oportunidad para aprender, crear y reflexionar sobre la importancia del reciclaje a través del juego y la experimentación. La actividad se desarrollará en dos turnos diarios, a las 11,15 y a las 12,30 horas, con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/manualidades-de-carton-logrono o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.