El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un divertido taller de mandalas

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha organizado para este fin de semana un divertido taller de mandalas dirigido a niños y niñas a partir de los 8 años.

Los mandalas se representan tradicionalmente a través del círculo, una forma que simboliza la armonía y el ciclo de la vida. Durante el taller, los participantes podrán dejar volar su imaginación mientras crean y colorean sus propios diseños, explorando diferentes formas, trazos y combinaciones de colores.

Para ello, utilizarán distintos moldes que facilitarán la elaboración de los mandalas.

El taller se desarrollará el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de Internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/taller-de-mandalas-logrono o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.

Actividades previstas para el mes de marzo

14 y 15 de marzo: Taller 'Somos artesanos'.

21 y 22 de marzo: Taller 'Cuentacuentos sobre el agua'.

28 y 29 de marzo: Taller 'Estampado de flores'.