El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un taller de creación de adornos navideños

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un taller creativo para aprender a elaborar adornos navideños con los que decorar el hogar, como pequeños árboles, flores, jarrones y otros elementos decorativos propios de estas fechas festivas.

La actividad tendrá lugar el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, en dos sesiones diarias: a las 11,15 horas y a las 12,30 horas. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de Internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/taller-de-creacion-de-adornos-..., o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.