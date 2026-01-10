El Aula Medioambiental de La Grajera propone un taller para conocer la importancia de este enclave natural

Archivo - La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha organizado para este fin de semana un taller educativo centrado en el entorno del pantano, con el objetivo de concienciar a la población, tanto adulta como infantil, sobre la importancia medioambiental de este enclave natural.

La actividad comenzará con una breve explicación introductoria sobre el espacio natural, orientada a que los participantes conozcan, identifiquen y valoren el entorno. A continuación, se realizará una explicación de la fauna y la flora del lugar, acompañada de un pequeño paseo interpretativo y una visita al observatorio.

El taller se desarrollará el sábado 10 y el domingo 11 de enero, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/entorno-a-la-grajera-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.

SIGUIENTES ACTIVIDADES DE ENERO

Durante el mes de enero, se han programado los siguientes talleres didácticos:

17 y 18 de enero: Taller de cuentacuentos.

24 y 25 de enero: Taller calco de cortezas.