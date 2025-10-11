El Aula Medioambiental de La Grajera propone un taller de fotografía para este fin de semana

Archivo - El Aula Didáctica de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un taller de fotografía centrado en el entorno del pantano. La actividad es gratuita y está pensada para familias; se desarrollará el sábado 11 y el domingo 12 de octubre en dos turnos por día, el primero a las 11,15 horas y el segundo de 12,30 horas.

Tras una breve explicación en el Aula, los participantes realizarán una salida al entorno de La Grajera para tomar fotografías, poniendo especial atención tanto a la calidad de las imágenes como al respeto y cuidado de la naturaleza que se fotografía.

Todas las imágenes serán recopiladas en el ordenador del Aula y valoradas posteriormente por una fotógrafa profesional. Los participantes deberán aportar su propia cámara (preferentemente digital). Se recomienda, en la medida de lo posible, no usar el móvil; si su uso es imprescindible, los participantes deberán traer también el cable necesario para descargar las fotos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/sala/aula-didactica-de-la-grajera, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.