Las 'Aulas para la conciliación' de Calahorra comienzan el curso 2026-2027 con todas las plazas cubiertas - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud e Igualdad de Calahorra, Iván Jiménez, ha visitado, esta mañana, el aula matinal que tiene lugar en la Ludoteca municipal. Uno de los cuatro servicios que forman parte del programa 'Aulas para la conciliación'.

"Las familias son uno de los ejes principales de nuestra acción de gobierno municipal. Apostamos por políticas que faciliten su bienestar y permitan a padres y madres desarrollar su actividad profesional con la tranquilidad de que sus hijos e hijas cuentan con un servicio de calidad, seguro y educativo", ha destacado Iván Jiménez, que ha añadido que "desde el Ayuntamiento queremos seguir estando cerca de las familias de Calahorra para facilitarles "su vida".

El aula matinal ha empezado con 28 niños, 18 en la Ludoteca municipal y 10 en el colegio Ángel Oliván. Está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 13 años en horario de 7,30 a 9,30 horas de lunes a viernes. Este servicio permanecerá operativo hasta el próximo 22 de junio de 2027. El aula matinal forma parte del programa 'Aulas para la conciliación', que el Ayuntamiento de Calahorra ofrece a las familias calagurritanas con la colaboración del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de La Rioja, a través del Plan Corresponsables.

Un servicio gratuito de apoyo efectivo a las familias calagurritanas para que puedan conciliar su vida profesional con su vida familiar.

Este curso que acaba de empezar cuenta con 140 plazas en total destinadas a niñas y niños empadronados en Calahorra con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, que se han cubierto todas.

Las 'Aulas para la conciliación' se desarrollan desde septiembre de 2026 hasta junio de 2027, a través de cuatro modalidades adaptadas a diferentes tramos horarios para cubrir las necesidades específicas que en cada momento del año puedan tener las familias calagurritanas.

Además del aula matinal, el programa incluye el aula vespertina, con 20 plazas y horario de 16,00 a 20,00 horas en el Centro Joven Municipal; el aula vacacional, con 64 plazas en la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas 'Maestro Arroyo' de 8,00 a 14,00 horas los días festivos en el calendario escolar que no son festivos laborales, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 22 de junio de 2027; y el aula de fin de semana, con 28 plazas y atención los sábados de 9,00 a 14,00 horas en el Centro Joven Municipal.

Estas 'Aulas para la conciliación' están abiertas a todas las familias calagurritanas, pero tienen preferencia las familias monoparentales, las unidades familiares en la que los dos progenitores se encuentren en situación de ocupación laboral, las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer y si la renta anual per cápita en la familia es igual o inferior al salario mínimo interprofesional.

También se otorga preferencia a la unidad familiar en la que uno de los dos progenitores se encuentre en situación de ocupación laboral, a la unidad familiar en la que existan otras cargas relacionadas con los cuidados, a las familias empadronadas en Calahorra y/o con menores demandantes del servicio escolarizados en centros escolares de Calahorra, las mujeres mayores de 45 años, la situación de desempleo de larga duración de uno de los dos progenitores o de los dos progenitores de la unidad familiar, entre otras circunstancias.