Aumenta el número de esclarecimiento de infracciones penales en Haro respecto al año pasado

Junta de Seguridad Local de Haro - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los datos analizados este martes en la Junta Local de Seguridad de Haro han confirmado la tendencia al alza del esclarecimiento de infracciones penales, situándose la tasa del año 2025 en 47,98 por cada mil habitantes. Se trata de una mejora de 4,11 puntos respecto al año 2024 y de 10 puntos sobre el 2023 (37,68).

Por otro lado, en cuanto a la tasa de criminalidad en el municipio de Haro, el año 2025 se cerró con una tasa de 37,06 infracciones por cada mil habitantes, lo que supone un ligero incremento respecto al 2024 (36,81).

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández Prado, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 444 infracciones penales -11 más que en el año 2024-, y se detuvieron a 119 personas -3 menos que el año anterior-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 5 frente a los 10 del año 2024 (descenso del 50 por ciento).

DATOS VIOGÉN

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Haro hay en la actualidad 20 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 20 víctimas. De ellos, hay 18 con un riesgo bajo, 2 medio y no se registra ningún caso de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.