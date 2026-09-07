Ausejo comienza el curso de 0-3 años con las nuevas instalaciones de la Escuela Infantil 'Pelusín'

Inauguración de la nueva Escuela Infantil de Primer Ciclo ‘Pelusín’ de Ausejo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, las nuevas instalaciones del Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Pelusín' de Ausejo, que ha comenzado el curso en unas nuevas instalaciones modernas y funcionales que han permitido ampliar en 13 las plazas de alumnado de 0 a 3 años en el municipio, pasando de 9 a 22 y dando así respuesta a la demanda actual y futura de las familias de la localidad y de su entorno.

Capellán, acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y del acalde de Ausejo, Pedro Luis Martínez Calvo, ha destacado durante la visita del centro que su nueva ubicación supone "un acontecimiento para la localidad" después de haber transformado "un edificio abandonado y deteriorado en una escuela infantil, con un nuevo aspecto totalmente modernizado y accesible".

En este sentido, Capellán ha recordado que Ausejo no dispone de una nueva escuela, ya que la localidad disponía de este servicio de educación infantil desde el año 2012, pero ha recalcado que se trata de "una ampliación y una mejora notable, que ha pasado de disponer una única unidad mixta, para niños de 0 a 3 años, a un nuevo espacio con aulas específicas para cada edad, con mayor capacidad, concretamente 13 plazas más, para ampliar y mejorar el servicio".

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha recordado que el Gobierno de España ha financiado a través de los fondos europeos la creación de 13 nuevas plazas de cero a tres años en la Escuela Infantil de Ausejo 'Pelusín'.

Ha remarcado el "impacto de los fondos europeos captados por el Gobierno de España en la mejora de los servicios públicos", y en concreto, "en la ampliación de la oferta educativa de 0 a 3 años en los municipios de La Rioja".

La inversión ha sido de 402.940 euros y ha permitido ampliar la Escuela Infantil 'Pelusín' de 9 a 22 plazas con unas instalaciones más amplias, accesibles y modernas, y que cuentan con dos aulas, espacios de usos múltiples, cocina, patio y nuevas medidas de accesibilidad y eficiencia energética.

En concreto, habrá una unidad mixta de 0 y 1 año con 10 plazas y una unidad mixta de 1 y 3 años con 12 plazas. Arraiz ha subrayado que los fondos europeos "están llegando a los municipios y se están traduciendo en mejoras concretas para la ciudadanía" como esta nueva escuela infantil de Ausejo.

NUEVA ESCUELA MODERNA, FUNCIONAL Y ACCESIBLE

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 'Pelusín, de titularidad municipal, abre sus puertas este curso en unas nuevas instalaciones modernas, funcionales y accesibles en un edificio ubicado en la calle Carretera de Logroño, que anteriormente funcionó como hotel.

En concreto, la Escuela Infantil ofrece 22 plazas, 13 más que las disponibles en la anterior ubicación, y se configura en dos unidades mixtas: una para alumnado de 0 y 1 años, con 10 puestos escolares y otra unidad para alumnado de 1 y hasta 3 años, con 12 plazas. Hasta la fecha, hay matriculados 6 escolares.

La nueva escuela, que responde a una demanda real de las familias de Ausejo, se ubica en la planta baja del inmueble, propiedad del Ayuntamiento y dentro del núcleo urbano, con fácil conexión a zonas educativas y deportivas de la localidad. La superficie reformada interior es de unos 260 m 2 y el patio exterior alcanza los 143 m 2 .

El nuevo centro dispone de vestíbulo, dos aulas, dos aseos infantiles, despacho y sala de reuniones, vestuario y aseo de adultos, cuarto de lavandería, cuarto para coches del alumnado, sala de usos múltiples, una cocina, porche y patio.

Para garantizar el acceso, se ha incorporado una rampa exterior al inmueble y se ha mejorado el aislamiento térmico y la eficiencia energética, mediante la instalación de nuevas carpinterías, el aislamiento en muros, cubiertas y suelos y el uso de energías renovables.

Se trata de "un edificio adaptado con todo el equipamiento pedagógico necesario para este tramo de edad de 0 a 3 años", ha indicado Capellán, quien también ha agradecido el "mimo y cuidado con el que se han atendido todos los detalles durante la construcción el nuevo centro, desde la decoración de las aulas hasta la eficiencia energética, para que la labor pedagógica que se desarrolla en esta etapa se realice con todo el confort posible y en las mejores condiciones".

La inversión del Gobierno de La Rioja para las nuevas instalaciones del centro 'Pelusín' de Ausejo asciende a unos 400.000 euros y se enmarca dentro del 'Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU. Más de 128 nuevas plazas de titularidad pública de 0-3 años La red de Educación Infantil de Primer Ciclo en La Rioja está conformada por 26 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados.

Además, en distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Centros Rurales Agrupados (CRA) de distintas localidades Comunidad disponen de un total de 12 unidades para acoger a alumnos de 0 a 3 años y ofrecer este servicio en distintos entornos rurales.

El nuevo curso escolar de Educación Infantil de Primer Ciclo comenzó el pasado 1 de septiembre en toda La Rioja con 128 nuevas plazas de titularidad pública en nuevos centros que acaban de abrir sus puestas en las localidades de Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo. Hasta la fecha, cerca de 3.700 alumnos de 0 a 3 años están matriculados en centros de toda la Comunidad.