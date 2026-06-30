El autobús 'Voy y vengo' acercará a los jóvenes calagurritanos a fiestas de 5 municipios de La Rioja y Navarra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del verano y el inicio de las fiestas patronales en los municipios vecinos de La Rioja y Navarra, el Ayuntamiento de Calahorra pone en marcha una nueva edición del autobús 'Voy y vengo' con 5 destinos y 7 autobuses.

"Un año más, ofrecemos este servicio para que los jóvenes calagurritanos vayan seguros a las fiestas. Nuestro principal objetivo es que disfruten al máximo de las celebraciones de una manera responsable, sin que el coche o la carretera supongan un riesgo ni para ellos ni para sus familias", ha destacado el concejal de Juventud, Iván Jiménez.

Este verano el autobús 'Voy y vengo' llegará a Pamplona, San Adrián, Alfaro, Logroño y Arnedo, coincidiendo con la celebración de sus fiestas patronales.

Para cada uno de estos destinos se ofertan 54 plazas, excepto a San Adrián y a Logroño que se duplican las plazas. Los primeros destinos son Pamplona el 11 de julio y San Adrián el 25 de julio con dos autobuses.

En agosto el autobús recorrerá Alfaro el 15 de agosto y en el mes de septiembre se desplazará el 19 a Logroño con dos autobuses y el 26 a Arnedo.

Los billetes saldrán a la venta en la agencia Zafiro tours, en el Centro comercial ARCCA, a partir del lunes previo a cada viaje.

El 'Voy y vengo' saldrá de la estación de autobuses de Calahorra a las 23,30 horas con destino a las fiestas de San Adrián, Alfaro y Arnedo y el regreso será a las 6,30 horas.

El segundo autobús con destino a San Adrián saldrá el mismo día 25 de julio a las 23,45 horas y volverá a Calahorra a las 6,45 horas.

La salida del autobús a Pamplona será a las 21,00 horas y la vuelta a las 8,30 horas y para asistir al chupinazo de San Mateo se saldrá a las 9,30 horas y se regresará a las 21,00 horas. Por la noche, el autobús para la capital riojana saldrá de Calahorra a las 22,00 horas con regreso a las 6,30 horas.

Los precios de los billetes oscilan entre los 5 euros (San Adrián, Alfaro y Arnedo), 8 euros (Logroño) y los 12 euros (Pamplona).

Los menores de edad deben presentar la autorización de sus padres que podrán descargar en la web de Autobuses Jiménez.

Con la puesta en marcha del autobús 'Voy y vengo, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma su compromiso con la juventud de Calahorra y su ocio seguro.