La autopista AP-68, cortada esta noche entre Navarrete y Logroño en sentido Zaragoza por obras

Archivo - Imagen de archivo de la AP-68 cerca de Logroño - MITMA - Archivo

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Mantenimiento de la autopista AP-68 ha informado este martes al Centro de Emergencias SOS Rioja 112 de un corte programado para esta noche con motivo de las obras de la variante de Logroño.

La afección será entre los peajes de Navarrete/Fuenmayor y Logroño, sentido Zaragoza, desde las 22 horas de este martes hasta las 6 horas del día 8.

Todo el tráfico se desviará por el peaje de Navarrete hacia la A-12 / LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Zaragoza, en el peaje de Logroño.