La autora de 'Educar en el asombro' participa este sábado en la jornada del décimo aniversario de Montessori Schoolhouse

La autora de 'Educar en el asombro', la investigadora y pedagoga canadiense Catherine L'Ecuyer interviene este sábado, 21 de febrero, en la jornada educativa del 10 Aniversario de Montessori Schoolhouse Logroño.

Tal y como ha iformado la organziación en nota de prensa, la jornada comenzará a las 10,00 horas y se desarrollará en Riojaforum bajo el lema 'La educación que nos hace felices y responsables'.

L'Ecuyer, doctora en Educación y Psicología por la UNAV, analizará el método pedagógico del colegio con la ponencia 'Montessori, una educación revolucionaria ayer y hoy'.

En ella abordará "cómo los ritmos naturales del niño, la curiosidad y el contacto con la realidad influyen de manera decisiva en su aprendizaje y su bienestar".

La pedagoga canadiense, reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre educación, es autora del 'best seller' Educar en el asombro, un libro traducido a ocho idiomas y distribuido en sesenta países, que se ha convertido en obra de referencia internacional sobre el desarrollo infantil.

En él subraya la importancia del respeto a los ritmos del niño, la curiosidad natural, el contacto con la realidad y la reducción de la sobreestimulación en la infancia. Su enfoque ha sido presentado en foros institucionales y académicos de ámbito internacional.

USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA INFANCIA

En marzo del año pasado Catherine L'Ecuyer intervino ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en Madrid donde planteó la necesidad de revisar el uso de la tecnología en la infancia, señalando la contradicción entre proteger a los menores de los riesgos digitales y, al mismo tiempo, fomentar su uso en la escuela.

Entre sus propuestas, que hoy cobran especial actualidad en pleno debate sobre las redes sociales y los menores, destacan "revisar la engañosa narrativa del uso responsable".

También, fomentar campañas que consigan que "esté mal visto estar en redes como lo está fumar"; y revisar la LOMLOE para ajustarla a la necesaria desescalada tecnológica "porque no se puede por un lado declarar el uso de dispositivos como un problema de salud pública mientras que por otro obligamos a los colegios a formar a los niños en competencias digitales y a usarlos en el colegio".

En un momento en que la educación genera cada vez más debate social, la jornada del sábado quiere ofrecer un espacio para reflexionar sobre la educación y abrir la vigencia de la pedagogía Montessori a la sociedad riojana.

La sesión contará también con el testimonio de profesores y antiguos alumnos de Montessori Schoolhouse Logroño, que compartirán su experiencia educativa.

Para asistir a la jornada, de acceso libre, será necesario inscribirse a través del enlace.