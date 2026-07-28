Autorizada la licitación de la redacción del proyecto de ejecución del nuevo CEE Marqués de Vallejo por 2 millones

El consejero de Educación, Alberto Galiana, junto al portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la aprobación del gasto de 2.072.828,07 euros para la licitación de la contratación del servicio de elaboración del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la construcción del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo, en el Paseo del Prior de Logroño.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Alberto Galiana, junto al portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez. Galiana ha recordado que la construcción del nuevo edificio del Marqués de Vallejo, que se levantarán en una parcela dotacional de 16.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Logroño, garantizará un sistema de educación más inclusivo, con nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades del alumnado, en un entorno adaptado a sus características particulares.

Esta nueva edificación proporcionará los apoyos intensivos necesarios para el desarrollo integral del alumnado con necesidades especiales, maximizando su potencial y una mejor integración en la sociedad y preparación para la transición a la vida adulta y laboral.

De esta manera, el nuevo edificio no sólo cubrirá las necesidades académicas de estos alumnos, sino que también ayudará a mejorar su salud y bienestar, creando un espacio seguro y estimulante.

RESPUESTA MÁS PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA

Con esta nueva construcción se facilitará dar una respuesta educativa más personalizada y especializada y que incrementará el número de alumnos con respecto al centro actual, pasando de los 152 estudiantes a un máximo de 176. También supondrá un incremento del personal que trabaja en este centro, pasando de 128 a 150 personas en plantilla.

El plazo de ejecución para la redacción del proyecto desde la formalización del contrato es de nueve meses, en concreto cuatro meses para la redacción del proyecto básico y un máximo de cinco meses para la redacción del proyecto de ejecución.

El proyecto contempla un edificio principal de unos 9.500 metros cuadrados; zona exterior urbanizada en torno a los 3.000 metros cuadrados; porches y patio escolar, en un espacio de unos 900 metros cuadrados; un aparcamiento interno de 3.500 metros cuadrados; así como otros espacios para uso administrativo, mantenimiento e instalaciones, en unos 1.000 metros cuadrados.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Respecto a la accesibilidad y seguridad vial, el nuevo CEE Marqués de Vallejo se construirá en el Paseo de Prior, una vía de acceso de gran anchura con doble carril por cada sentido, lo que facilita el acceso de autobuses de transporte escolar, totalmente necesarios en este centro, y permitirá aligerar el tráfico rodado en las horas punta de entrada y salida. Además, en el entorno se ubican cuatro rotondas con una superficie de diámetro de giro interno habilitada para vehículos de gran longitud.

Por otra parte, el nuevo CEE Marqués de Vallejo dispondrá de aparcamiento propio para 90 vehículos y varios autobuses, ubicado en el interior de la parcela dotacional, para cubrir la demanda de trabajadores y familiares que accedan al centro educativo.

Asimismo, el nuevo colegio se ubicará en una zona urbana, lo que promoverá la plena inclusión e integración del alumnado y facilitará que la comunidad educativa sea parte activa de la ciudad, con distintas infraestructuras ubicadas en el entorno como una residencia universitaria, el Centro Deportivo Municipal La Ribera, un campo del fútbol, viviendas y el IES Comercio.